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Posted 21 сентября, 06:06

Published 21 сентября, 06:06

Modified 21 сентября, 06:06

Updated 21 сентября, 06:06

Проанализировали погодные сервисы

Погода в Новосибирске в октябре 2024: дожди, снегопады и заморозки

21 сентября 2024, 06:06
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Проанализировали погодные сервисы

В Новосибирске опубликован прогноз погоды на октябрь

Октябрь 2024 года в Новосибирской области обещает быть насыщенным на погодные колебания. По прогнозам нескольких метеосервисов, в течение месяца ожидаются дожди, снегопады и понижение температуры.

Тёплое начало месяца. По данным сервиса World-Weather, первые дни октября начнутся с относительно тёплой погоды: дневная температура составит до +15°C, ночная — около +13°C. Примерно до середины месяца сохранятся умеренные температурные значения, однако уже с 10-х чисел начнётся постепенное похолодание.

Фото: World-Weather

Холодная середина месяца. Согласно прогнозу nsk.nuipogoda, к 16 октября в регион вернутся дожди и снегопады, а температура опустится до +5°C днём и около 0°C ночью. В этот период ясных дней почти не будет, и осадки станут регулярными.

Фото: nsk.nuipogoda

Заморозки и снегопады в конце октября. К концу месяца ожидаются резкие заморозки и снегопады. По данным Яндекс.Погоды, 25–27 октября возможны значительные осадки в виде снега, и температура воздуха упадёт до -1°C. В последние дни октября, начиная с 25 числа, снегопады будут частыми и продолжительными, что, вероятно, станет началом зимнего сезона.

Фото: Яндекс.Погода

Согласно различным метеосервисам, октябрь 2024 года будет преобладать пасмурной погодой с краткими периодами потепления.

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