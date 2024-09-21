Погода в Новосибирске в октябре 2024: дожди, снегопады и заморозки

Posted 21 сентября, 06:06
Published 21 сентября, 06:06
Modified 21 сентября, 06:06
Updated 21 сентября, 06:06
Тёплое начало месяца. По данным сервиса World-Weather, первые дни октября начнутся с относительно тёплой погоды: дневная температура составит до +15°C, ночная — около +13°C. Примерно до середины месяца сохранятся умеренные температурные значения, однако уже с 10-х чисел начнётся постепенное похолодание.
Холодная середина месяца. Согласно прогнозу nsk.nuipogoda, к 16 октября в регион вернутся дожди и снегопады, а температура опустится до +5°C днём и около 0°C ночью. В этот период ясных дней почти не будет, и осадки станут регулярными.
Заморозки и снегопады в конце октября. К концу месяца ожидаются резкие заморозки и снегопады. По данным Яндекс.Погоды, 25–27 октября возможны значительные осадки в виде снега, и температура воздуха упадёт до -1°C. В последние дни октября, начиная с 25 числа, снегопады будут частыми и продолжительными, что, вероятно, станет началом зимнего сезона.
Согласно различным метеосервисам, октябрь 2024 года будет преобладать пасмурной погодой с краткими периодами потепления.