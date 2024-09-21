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Posted 21 сентября, 03:50

Published 21 сентября, 03:50

Modified 21 сентября, 03:50

Updated 21 сентября, 03:50

Завершено строительство первого съезда с четвертого моста

Прежнее движение на площади Труда возобновили спустя год

21 сентября 2024, 03:50
Фото: ГК «ВИС»
Завершено строительство первого съезда с четвертого моста

В Новосибирске возобновили привычное движение на площади Труда

Движение на площади Труда изменили больше года назад — в течение этого времени на участке были постоянные заторы. Спустя 12 месяцев привычную схему возобновили.

Автомобильное движение через площадь Труда в Новосибирске возобновлено после завершения работ по строительству съезда №4 на площади Энергетиков. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «ВИС», занимающейся строительством четвертого моста и развязок.

На данном участке уложено 1200 кв. м дорожного покрытия, нанесена временная разметка и установлены новые дорожные знаки. Кроме того, завершена модернизация контактной сети троллейбусов, что позволяет им следовать по новому съезду.

Съезд №4 — один из 25 запланированных объектов. Основные работы сосредоточены на строительстве тоннеля под Транссибом и эстакады. Готовность левой развязки — 80%, правой — 89%.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Строительство#Площадь Труда
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