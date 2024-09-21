Прежнее движение на площади Труда возобновили спустя год

Posted 21 сентября, 03:50
Published 21 сентября, 03:50
Modified 21 сентября, 03:50
Updated 21 сентября, 03:50
Автомобильное движение через площадь Труда в Новосибирске возобновлено после завершения работ по строительству съезда №4 на площади Энергетиков. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «ВИС», занимающейся строительством четвертого моста и развязок.
На данном участке уложено 1200 кв. м дорожного покрытия, нанесена временная разметка и установлены новые дорожные знаки. Кроме того, завершена модернизация контактной сети троллейбусов, что позволяет им следовать по новому съезду.
Съезд №4 — один из 25 запланированных объектов. Основные работы сосредоточены на строительстве тоннеля под Транссибом и эстакады. Готовность левой развязки — 80%, правой — 89%.