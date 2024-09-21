Родители требуют отказаться от электронных дневников и перейти на бумажные

Posted 21 сентября, 04:29
Published 21 сентября, 04:29
Modified 21 сентября, 04:31
Updated 21 сентября, 04:31
Многие родители выразили желание вернуть традиционные бумажные дневники на фоне изменений в системе доступа к ГИС «Электронная школа», сообщает BFM-Новосибирск. С 1 июля 2024 года вход в электронные дневники будет возможен только через портал Госуслуг, что вызвало возмущение у родителей.
Согласно новым правилам, для доступа к дневнику детям старше 14 лет требуется самостоятельная регистрация на Госуслугах, а младшие ученики должны быть зарегистрированы через аккаунт родителей. Эта обязательная схема вызвала возмущения среди родителей.
Многие родители, опрошенные журналистами BFM-Новосибирск, выразили недовольство не только электронной системой, но и обязательной привязкой к Госуслугам. Адвокат Иван Иванов подчеркнул, что регистрация на портале Госуслуг является добровольной, и никакой закон не обязывает граждан иметь учетную запись. Он отметил, что цифровизация должна упрощать жизнь, а не навязывать новые обязанности. Родителям рекомендовано изучить законодательство и обратиться в школы с разъяснением своих прав.
Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова подтвердила, что доступ к электронному дневнику теперь возможен только через Госуслуги, и без регистрации с предоставлением всех необходимых документов это невозможно. Однако, она признала, что у родителей есть право отказаться от электронного формата, и школы должны обеспечить альтернативу в виде бумажных дневников. При этом министр подчеркнула, что принуждения быть не должно, и ответственность за выбор остаётся за родителями и учениками.