Родители требуют отказаться от электронных дневников и перейти на бумажные

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова подтвердила, что доступ к электронному дневнику теперь возможен только через Госуслуги, и без регистрации с предоставлением всех необходимых документов это невозможно. Однако, она признала, что у родителей есть право отказаться от электронного формата, и школы должны обеспечить альтернативу в виде бумажных дневников. При этом министр подчеркнула, что принуждения быть не должно, и ответственность за выбор остаётся за родителями и учениками.