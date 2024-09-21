atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 07:48

Published 21 сентября, 07:48

Modified 21 сентября, 07:50

Updated 21 сентября, 07:50

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать в этот день

21 сентября 2024, 07:48

Новосибирский священник рассказал, что нельзя делать на Рождество Богородицы

21 сентября православные верующие отмечают один из великих праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день во всех храмах проходят торжественные богослужения.

Как провести этот праздник правильно, рассказал протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии в интервью АиФ-Новосибирск.

Участие в богослужении

По словам священника, православным христианам рекомендуется начать день с посещения богослужения. Праздник выпадает на выходной день — субботу, что делает посещение храма более доступным.

«Необязательно всем находиться в одном храме. Причаститься можно в любом городе, и так мы все соединяемся во Христе. Это помогает укрепить как физические, так и душевные силы», — отметил отец Дмитрий.

Добрые дела и забота о близких

Священник подчеркнул, что в этот день верующим стоит не только молиться, но и делать больше добрых дел. В частности, важно вспомнить о своих родителях, выразить им благодарность за дар жизни. Позвонить или навестить их — важный духовный акт.

Что нельзя делать

Что касается запретов на этот день, отец Дмитрий особо отметил, что грешить — вот главный запрет. Работа, по его словам, не является грехом, если она приносит пользу и не мешает духовной жизни.

«Часто задают вопрос, можно ли работать во время праздника. Конечно, можно, но перед этим стоит посетить богослужение, а если никак, то почитать молитвы Божьей Матери. А уже потом — трудиться», — считает протоиерей.

Священник подчеркнул, что работа в доме или на огороде не противоречит религиозным принципам, если она выполняется для блага семьи и близких. Главное — сохранить баланс между делами и духовной жизнью.

Читайте также:
В новосибирском храме на Радоницу вспыхнул пожарНовосибирский священник лишился сана за отказ читать «молитву о победе»Можно ли посещать кладбища на Троицу: мнение новосибирского священника
#Алина Гурицкая#Новосибирск#Православие#Россия#Религия#Семья#Богослужение#Молитвы
Подпишитесь
Популярное