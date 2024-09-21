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Posted 21 сентября, 08:43

Published 21 сентября, 08:43

Modified 21 сентября, 08:43

Updated 21 сентября, 08:43

Трамвайные пути проложат до границ города

Трамвайные пути в Новосибирске хотят продлить до границ города

21 сентября 2024, 08:43
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Трамвайные пути проложат до границ города
Власти Новосибирска разработали проект планировки трамвайных путей в Хилокском жилмассиве и на Толмачевском шоссе. Транспорт хотят пустить до края города.

На сайте мэрии Новосибирска появился проект плаировки новый трамвайных путей. По нему, администрация хочет продлить улицу Титова и запустить по ней трамвай.

Кроме того, планируется масштабное развитие Хилокского микрорайона. Это должно произойти в три этапа. Так, до 2025 года на улице Хилокской, 2/1 должен появиться новый детский сад, до 2030 года — пожрная часть у микрорайона «Пригородный простор». В этот же срок хотят создать двухуровневую развязку на пересечении улиц Хилокской и Петухова.

Третий этап, который последует уже после 2030 года, предполагают продление улицы Дукача в сторону Толмачевского сельсовета.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Трамвайные пути#Хилокский жилмассив#Городской транспорт
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