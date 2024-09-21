Трамвайные пути в Новосибирске хотят продлить до границ города

Кроме того, планируется масштабное развитие Хилокского микрорайона. Это должно произойти в три этапа. Так, до 2025 года на улице Хилокской, 2/1 должен появиться новый детский сад, до 2030 года — пожрная часть у микрорайона «Пригородный простор». В этот же срок хотят создать двухуровневую развязку на пересечении улиц Хилокской и Петухова.