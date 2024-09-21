Трамвайные пути в Новосибирске хотят продлить до границ города

Posted 21 сентября, 08:43
Published 21 сентября, 08:43
Modified 21 сентября, 08:43
Updated 21 сентября, 08:43
На сайте мэрии Новосибирска появился проект плаировки новый трамвайных путей. По нему, администрация хочет продлить улицу Титова и запустить по ней трамвай.
Кроме того, планируется масштабное развитие Хилокского микрорайона. Это должно произойти в три этапа. Так, до 2025 года на улице Хилокской, 2/1 должен появиться новый детский сад, до 2030 года — пожрная часть у микрорайона «Пригородный простор». В этот же срок хотят создать двухуровневую развязку на пересечении улиц Хилокской и Петухова.
Третий этап, который последует уже после 2030 года, предполагают продление улицы Дукача в сторону Толмачевского сельсовета.