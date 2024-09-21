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Posted 21 сентября, 02:37

Published 21 сентября, 02:37

Modified 21 сентября, 02:39

Updated 21 сентября, 02:39

Четвертый мост планируют сдать к концу 2025 года

В Новосибирске открыли первый съезд с четвертого моста

21 сентября 2024, 02:37
Фото: ГК «ВИС»
Четвертый мост планируют сдать к концу 2025 года
20 сентября в Новосибирске завершили строительство одного из ключевых съездов с четвертого моста на левом берегу, и по нему было запущено движение.

Новый шестиполосный съезд, по данным ГК «ВИС», работает по временной схеме — по три полосы в каждую сторону. Это обеспечивает прямое соединение проезда Энергетиков с улицей Станционной, значительно улучшая транспортную доступность в этом районе.

Всего мост будет включать в себя 25 съездов. По информации регионального Министерства строительства, на данный момент левобережная развязка готова на 80%, а правобережная — на 90%. На объекте трудятся около 280 рабочих, и работы продолжаются на обоих берегах реки.

Напомним, изначально предполагалось, что четвертый мост будет платным. По последним данным, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Строительство
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