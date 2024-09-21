В Новосибирске открыли первый съезд с четвертого моста

Posted 21 сентября, 02:37
Published 21 сентября, 02:37
Modified 21 сентября, 02:39
Updated 21 сентября, 02:39
Новый шестиполосный съезд, по данным ГК «ВИС», работает по временной схеме — по три полосы в каждую сторону. Это обеспечивает прямое соединение проезда Энергетиков с улицей Станционной, значительно улучшая транспортную доступность в этом районе.
Всего мост будет включать в себя 25 съездов. По информации регионального Министерства строительства, на данный момент левобережная развязка готова на 80%, а правобережная — на 90%. На объекте трудятся около 280 рабочих, и работы продолжаются на обоих берегах реки.
Напомним, изначально предполагалось, что четвертый мост будет платным. По последним данным, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.