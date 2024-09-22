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Posted 22 сентября, 05:04

Published 22 сентября, 05:04

Modified 22 сентября, 05:06

Updated 22 сентября, 05:06

Дом рушится

Мольбы жильцов аварийного дома в Новосибирске услышал глава СК Бастрыкин

22 сентября 2024, 05:04
Фото: 2ГИС
Дом рушится
Расселением аварийного дома в Новосибирске снова заинтересовался глава СКР, сообщили в ведомстве.

Речь идет о доме на улице Красный Факел, 24 в Первомайском районе. Его построили 89 лет назад. Аварийным здание признали семь лет назад, но сдвигов никаких так и не произошло. Люди до сих пор не расселены.

Жильцы даже записывали видеообращение, где указывали на недостатки жилья, в котором образовались уже сквозные дыры. По словам новосибирцев, дом может рухнуть в любой момент, вместе с ними. Администрация мер никаких не принимает, поэтому жалобы сибиряков дошли до главы СКР Александра Бастрыкина.

Ведомство в регионе расследует дело о халатности. Руководитель центрального аппарата поручил доложить ему о ходе расследования.

Бастрыкин обратил внимание на новосибирцев, живущих в аварийных домах
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