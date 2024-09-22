Мольбы жильцов аварийного дома в Новосибирске услышал глава СК Бастрыкин

Posted 22 сентября, 05:04
Published 22 сентября, 05:04
Modified 22 сентября, 05:06
Updated 22 сентября, 05:06
Речь идет о доме на улице Красный Факел, 24 в Первомайском районе. Его построили 89 лет назад. Аварийным здание признали семь лет назад, но сдвигов никаких так и не произошло. Люди до сих пор не расселены.
Жильцы даже записывали видеообращение, где указывали на недостатки жилья, в котором образовались уже сквозные дыры. По словам новосибирцев, дом может рухнуть в любой момент, вместе с ними. Администрация мер никаких не принимает, поэтому жалобы сибиряков дошли до главы СКР Александра Бастрыкина.
Ведомство в регионе расследует дело о халатности. Руководитель центрального аппарата поручил доложить ему о ходе расследования.