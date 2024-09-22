atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 03:19

Published 22 сентября, 03:19

Modified 22 сентября, 03:19

Updated 22 сентября, 03:19

Бывшая школьница намерена помогать бойцам

«Ребенок» после школы отправилась добровольцем из Новосибирска в зону СВО

22 сентября 2024, 03:19
Фото: 1MI
Бывшая школьница намерена помогать бойцам
Из Новосибирска выпускница школы решила добровольно уйти в зону СВО: девушка рассказала о своих планах.

Сразу после школы 18-летняя Нармин решила помогать бойцам в зоне СВО. Вместо медуниверситета она выбрала практику.

Девушка заключила контракт на два года и намерена быть там до победного. Затем сибирячка пойдет учиться на хирурга. Об этом Нармин рассказала, когда приехала в отпуск в родные края, пишет VN.ru.

Девушка получила позывной «Ребенок». В зоне СВО она помогает врачам и поддерживает дух участников боевых действий.

Мать-одиночка тоже хотела попасть в зону СВО и помогать медикам, однако ее не взяли из-за двоих детей.

Больше не «Папина дочка»: как сейчас выглядит знаменитая Пуговка
Узнать подробнее
Читайте также:
Опозорившаяся Глюкоза нарушила молчание и сделала заявление«Родила в полнолуние»: телезвезда Анна Хилькевич в третий раз стала мамойКологривый стал маньяком и набросился на Хабенского
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Контракт#Добровольцы#Участник СВО#Зона СВО
Подпишитесь
Популярное