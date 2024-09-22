«Ребенок» после школы отправилась добровольцем из Новосибирска в зону СВО

Posted 22 сентября, 03:19
Published 22 сентября, 03:19
Modified 22 сентября, 03:19
Updated 22 сентября, 03:19
Сразу после школы 18-летняя Нармин решила помогать бойцам в зоне СВО. Вместо медуниверситета она выбрала практику.
Девушка заключила контракт на два года и намерена быть там до победного. Затем сибирячка пойдет учиться на хирурга. Об этом Нармин рассказала, когда приехала в отпуск в родные края, пишет VN.ru.
Девушка получила позывной «Ребенок». В зоне СВО она помогает врачам и поддерживает дух участников боевых действий.
Мать-одиночка тоже хотела попасть в зону СВО и помогать медикам, однако ее не взяли из-за двоих детей.