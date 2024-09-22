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Posted 22 сентября, 07:31

Published 22 сентября, 07:31

Modified 22 сентября, 07:33

Updated 22 сентября, 07:33

Во дворе кипяток

Реки кипятка разлились во дворе улицы Лескова в Новосибирске

22 сентября 2024, 07:31
Фото: 1MI
Во дворе кипяток
В Новосибирске произошла коммунальная авария из-за которой весь двор затоплен кипятком, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Октябрьском районе днем 22 сентября случилось коммунальное ЧП. Во дворе дома №15 разлился кипяток в результате прорыва трубы.

Горячая вода во всем дворе и парковке. На одном участке провалился асфальт, передают очевидцы.

На месте работают сотрудники СГК. Они устраняют дефекты. Прокуратура начала проверку коммунальной аварии.

На прошлой неделе в Новосибирске уже забивали фонтаны кипятка. Началось это сразу после начала отопительного сезона.

Аварии на теплосетях учились ликвидировать в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Авария#Коммунальная авария
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