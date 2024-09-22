Реки кипятка разлились во дворе улицы Лескова в Новосибирске

Posted 22 сентября, 07:31
Published 22 сентября, 07:31
Modified 22 сентября, 07:33
Updated 22 сентября, 07:33
В Октябрьском районе днем 22 сентября случилось коммунальное ЧП. Во дворе дома №15 разлился кипяток в результате прорыва трубы.
Горячая вода во всем дворе и парковке. На одном участке провалился асфальт, передают очевидцы.
На месте работают сотрудники СГК. Они устраняют дефекты. Прокуратура начала проверку коммунальной аварии.
На прошлой неделе в Новосибирске уже забивали фонтаны кипятка. Началось это сразу после начала отопительного сезона.