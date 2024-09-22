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Posted 22 сентября, 11:21

Published 22 сентября, 11:21

Modified 22 сентября, 12:23

Updated 22 сентября, 12:23

Памятник реконструируют

Самый маленький памятник конструктивизма начали реставрировать в Новосибирске

22 сентября 2024, 11:21
Фото: 2ГИС
Памятник реконструируют
В Новосибирске приступили к ремонту здания памятника конструктивизма, о работах сообщают горожане.

Речь идет о ремонте тяговой подстанции, которая до сих пор функционирует по назначению. Расположена она на улице Мясникова, 4. Построили ее в 1936 году.

В 2024 году здание остро нуждалось в реконструкции. Объект признан культурным наследием города. Также это самый маленький памятник конструктивизма в столице Сибири.

Сейчас фасад оградили сеткой, информирует BFM-Новосибирск. Восстанавливать облик подстанции будут три месяца. Цветовую гамму сохранят.

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