Самый маленький памятник конструктивизма начали реставрировать в Новосибирске

Posted 22 сентября, 11:21
Published 22 сентября, 11:21
Modified 22 сентября, 12:23
Updated 22 сентября, 12:23
Речь идет о ремонте тяговой подстанции, которая до сих пор функционирует по назначению. Расположена она на улице Мясникова, 4. Построили ее в 1936 году.
В 2024 году здание остро нуждалось в реконструкции. Объект признан культурным наследием города. Также это самый маленький памятник конструктивизма в столице Сибири.
Сейчас фасад оградили сеткой, информирует BFM-Новосибирск. Восстанавливать облик подстанции будут три месяца. Цветовую гамму сохранят.