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Posted 22 сентября, 02:35

Published 22 сентября, 02:35

Modified 22 сентября, 02:37

Updated 22 сентября, 02:37

Когда пойдет снег

Снег выпадет в Новосибирской области — сколько ждать

22 сентября 2024, 02:35
Фото: atas.info
Когда пойдет снег

Первый снег выпадет в Новосибирской области на неделе

В Новосибирске синоптики прогнозируют снег, прогноз уже опубликовали погодные сервисы.

МЧС со ссылкой на «Западно-Сибирский гидрометцентр» предупреждает, что мокрый снег стоит ждать в начале следующей недели в период с 23 по 29 сентября.

Температура начнет медленно понижаться, ожидаются дожди и сильный ветер. Снег может выпасть в некоторых районах региона.

Об окончании бабьего лета предупреждают и другие сервисы. По данным «Яндекс. Погоды», снег выпадет 28 сентября. Средняя температура будет в пределах +6 днем и 0 ночью. Gismeteo прогнозирует снег 26 сентября.

Названы сроки завершения «бабьего лета» — когда начнутся заморозки и снег
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Снег#Мокрый снег#Холод
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