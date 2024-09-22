Снег выпадет в Новосибирской области — сколько ждать

Posted 22 сентября, 02:35
Published 22 сентября, 02:35
Modified 22 сентября, 02:37
Updated 22 сентября, 02:37
МЧС со ссылкой на «Западно-Сибирский гидрометцентр» предупреждает, что мокрый снег стоит ждать в начале следующей недели в период с 23 по 29 сентября.
Температура начнет медленно понижаться, ожидаются дожди и сильный ветер. Снег может выпасть в некоторых районах региона.
Об окончании бабьего лета предупреждают и другие сервисы. По данным «Яндекс. Погоды», снег выпадет 28 сентября. Средняя температура будет в пределах +6 днем и 0 ночью. Gismeteo прогнозирует снег 26 сентября.