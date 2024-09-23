Актер-изменщик Анатолий Журавлев рассказал еще об одном ребенке на стороне

Анатолий Журавлев знаменит по многим фильмам и сериалам, включая старого «Бандитского Петербурга» и новых «Бывших» и «Жуков». Актер 20 лет прожил со своей женой Натальей Дубонос. Их брак распался по причине многочисленных измен и когда женщина узнала о ребенке на стороне, это ее сломало. Дело в том, что прожив в браке столько лет, детей у них так и не появилось, поэтому для Натальи эта новость стала настоящим ударом.