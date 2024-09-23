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Posted 23 сентября, 09:50

Published 23 сентября, 09:50

Modified 23 сентября, 16:52

Updated 23 сентября, 16:52

Актер имеет несколько детей

Актер-изменщик Анатолий Журавлев рассказал еще об одном ребенке на стороне

23 сентября 2024, 09:50
Фото: ОККО/кадр из сериала «Бышие»
Актер имеет несколько детей
Почти 20 лет Анатолий Журавлев изменял жене и в итоге стал отцом внебрачных детей, о своих тайнах он признался на шоу.

Анатолий Журавлев знаменит по многим фильмам и сериалам, включая старого «Бандитского Петербурга» и новых «Бывших» и «Жуков». Актер 20 лет прожил со своей женой Натальей Дубонос. Их брак распался по причине многочисленных измен и когда женщина узнала о ребенке на стороне, это ее сломало. Дело в том, что прожив в браке столько лет, детей у них так и не появилось, поэтому для Натальи эта новость стала настоящим ударом.

Сам Анатолий умолял свою любовницу не говорить никому о ребенке, он обещал помогать и заботиться о нем, но главное, в тайне от супруги. Однако возлюбленная на стороне решила пойти и рассказать эту новость на телевидение. Первую внебрачную дочку зовут Василиса, второго сына назвали Антон, а третий ребенок получил имя Глеб. Последний мальчик родился уже в новом браке актера, с молодой женой.

Анатолий Журавлев в сериале «Жуки»Анатолий Журавлев в сериале «Жуки»
Анатолий Журавлев в сериале «Жуки». Фото: кадр из фильма

Однажды Анатолий решил нарушить обед молчания и признался, что у него есть еще один ребенок на стороне. Это уже взрослая 20-летняя девушка по имени Соня. Она живет в Санкт-Петербурге, окончила колледж полиции, пойдет учиться на вышку. С ее матерью звезда не общается, их связывала мимолетная страсть.

Сам Анатолий признается, что сохранил теплые отношения с детьми. Иногда они собираются всей семьей у него в гостях. Этому способствует и жена актера Полина Приходько.

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