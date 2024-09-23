Актер-изменщик Анатолий Журавлев рассказал еще об одном ребенке на стороне

Posted 23 сентября, 09:50
Published 23 сентября, 09:50
Modified 23 сентября, 16:52
Updated 23 сентября, 16:52
Анатолий Журавлев знаменит по многим фильмам и сериалам, включая старого «Бандитского Петербурга» и новых «Бывших» и «Жуков». Актер 20 лет прожил со своей женой Натальей Дубонос. Их брак распался по причине многочисленных измен и когда женщина узнала о ребенке на стороне, это ее сломало. Дело в том, что прожив в браке столько лет, детей у них так и не появилось, поэтому для Натальи эта новость стала настоящим ударом.
Сам Анатолий умолял свою любовницу не говорить никому о ребенке, он обещал помогать и заботиться о нем, но главное, в тайне от супруги. Однако возлюбленная на стороне решила пойти и рассказать эту новость на телевидение. Первую внебрачную дочку зовут Василиса, второго сына назвали Антон, а третий ребенок получил имя Глеб. Последний мальчик родился уже в новом браке актера, с молодой женой.
Однажды Анатолий решил нарушить обед молчания и признался, что у него есть еще один ребенок на стороне. Это уже взрослая 20-летняя девушка по имени Соня. Она живет в Санкт-Петербурге, окончила колледж полиции, пойдет учиться на вышку. С ее матерью звезда не общается, их связывала мимолетная страсть.
Сам Анатолий признается, что сохранил теплые отношения с детьми. Иногда они собираются всей семьей у него в гостях. Этому способствует и жена актера Полина Приходько.