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Posted 23 сентября, 01:54

Published 23 сентября, 01:54

Modified 23 сентября, 01:56

Updated 23 сентября, 01:56

Ребенок пострадал

Бастрыкин снова вмешался в драку между школьниками из Новосибирска

23 сентября 2024, 01:54
Фото: Изображение Midjourney
Ребенок пострадал
В Новосибирске родительница пострадавшего от рук школьника мальчика просят помощи главу СКР, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Как говорит мама, на ее 8-летнего сына набросился 12-летний школьник. Почти год пострадавший мальчик испытывает последствия той драки. Несовершеннолетний нуждается в помощи психолога.

Однако обидчик ребенка до сих пор не наказан. Возбуждать дело не стали, так как хулиган не достиг возраста ответственности, а развязки истории так и не было.

Ранее эту ситуацию, произошедшую в Новосибирске, брал под контроль Бастрыкин. Теперь глава СК снова попросил доложить ему об исполненных мерах профилактики в отношении школьника.

Также Бастрыкин услышал мольбы жильцов аварийного дома.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Конфликт#СК#Расследование#Александр Бастрыкин
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