Бастрыкин снова вмешался в драку между школьниками из Новосибирска

Posted 23 сентября, 01:54
Published 23 сентября, 01:54
Modified 23 сентября, 01:56
Updated 23 сентября, 01:56
Инцидент произошел осенью прошлого года. Как говорит мама, на ее 8-летнего сына набросился 12-летний школьник. Почти год пострадавший мальчик испытывает последствия той драки. Несовершеннолетний нуждается в помощи психолога.
Однако обидчик ребенка до сих пор не наказан. Возбуждать дело не стали, так как хулиган не достиг возраста ответственности, а развязки истории так и не было.
Ранее эту ситуацию, произошедшую в Новосибирске, брал под контроль Бастрыкин. Теперь глава СК снова попросил доложить ему об исполненных мерах профилактики в отношении школьника.
Также Бастрыкин услышал мольбы жильцов аварийного дома.