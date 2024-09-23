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Posted 23 сентября, 10:19

Published 23 сентября, 10:19

Modified 23 сентября, 10:21

Updated 23 сентября, 10:21

Активисты очистили 1,5 километра береговой линии

Более сотни мешков мусора собрали новосибирцы на берегу Оби

23 сентября 2024, 10:19
Фото: комитет охраны окружающей среды мэрии Новосибирска
Активисты очистили 1,5 километра береговой линии
Энтузиасты провели субботник на территории будущего парка «Усть-Тула».

660 килограммов мусора, которые поместились в 112 мешков, собрали на субботнике «Берег добрых дел» в Новосибирске. В субботнике, прошедшем в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов «Вода России», участвовали более 70 студентов из НГУЭиУ, СГУГиТ, СибУПК, общественная организация «Бугринский комитет», НРОО «Наше Здоровье», школьники МОУ СОШ №49, специалисты Сибирского ГУ БАНКА РОССИИ, а также неравнодушные жители города.

Активисты разбились на команды и в формате состязания очистили 1,5 километра берега Оби в районе проектируемого парка «Усть-Тула». Кубок чистоты завоевали ученики школы №49. Они собрали 19 мешков.

Организаторами акции выступили комитет охраны окружающей среды мэрии Новосибирска, администрация Кировского района и МУП «САХ».

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