Более сотни мешков мусора собрали новосибирцы на берегу Оби

660 килограммов мусора, которые поместились в 112 мешков, собрали на субботнике «Берег добрых дел» в Новосибирске. В субботнике, прошедшем в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов «Вода России», участвовали более 70 студентов из НГУЭиУ, СГУГиТ, СибУПК, общественная организация «Бугринский комитет», НРОО «Наше Здоровье», школьники МОУ СОШ №49, специалисты Сибирского ГУ БАНКА РОССИИ, а также неравнодушные жители города.