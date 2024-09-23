Бюджет Новосибирска впервые превысит 100 млрд рублей

В ходе сентябрьской сессии Совета депутатов Новосибирска будут рассмотрены изменения в городской бюджет, предусматривающие увеличение как доходной, так и расходной части. Впервые величина бюджета превысит 100 млрд рублей, при этом его дефицит сократится на 500 млн.