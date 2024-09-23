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Posted 23 сентября, 10:53

Published 23 сентября, 10:53

Modified 23 сентября, 10:55

Updated 23 сентября, 10:55

Дополнительные деньги направят на решение социальных проблем

Бюджет Новосибирска впервые превысит 100 млрд рублей

23 сентября 2024, 10:53
Фото: Алена Рогонова. atas.info
Дополнительные деньги направят на решение социальных проблем
Общий объем доходов бюджета Новосибирска в 2024 году составит более 102 млрд рублей, следует из проекта решения городского Совета депутатов.

В ходе сентябрьской сессии Совета депутатов Новосибирска будут рассмотрены изменения в городской бюджет, предусматривающие увеличение как доходной, так и расходной части. Впервые величина бюджета превысит 100 млрд рублей, при этом его дефицит сократится на 500 млн.

«Это позволит направить дополнительные средства на ремонт и содержание дорог, расселение аварийного жилья, индексацию зарплат работникам бюджетной сферы, организацию реабилитации участников специальной военной операции, оказание социальной помощи. Это результат совместной работы мэрии, областного правительства, депутатов», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

С учетом внесенных изменений параметры бюджета города Новосибирска на 2024 год составят:
— доходы — 102,5 млрд рублей, в том числе межбюджетные трансферты — 54,2 млрд рублей;
— расходы — 104,6 млрд рублей.
 — дефицит — 2 млрд 79 млн рублей.

Принятое в июле на сессии Законодательного собрания НСО решение выделить Новосибирску 1 млрд 264 млн рублей позволит дополнительно направить 168 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети, 283 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилого дома по адресу: 1-й переулок Пархоменко, 8; 30 млн рублей запланировано на оснащение и ремонт образовательных учреждений.

Собственные доходы бюджета в 2024 году увеличатся на 5,3 млрд рублей, в том числе за счет средств, полученных в результате конкурса на комплексное развитие территории возле регионального центра волейбола «Локомотив-Арена».

Дополнительные собственные доходы, а также экономию по расходам на обслуживание муниципального долга планируется направить на индексацию заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2024, ремонт дорог, тротуаров, благоустройство частного сектора, содержание и уборку города, ликвидацию несанкционированных свалок.

Названы три цели, на которые из новосибирского бюджета дополнительно потратят деньги
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