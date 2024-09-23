Бюджет Новосибирска впервые превысит 100 млрд рублей

Posted 23 сентября, 10:53
Published 23 сентября, 10:53
Modified 23 сентября, 10:55
Updated 23 сентября, 10:55
В ходе сентябрьской сессии Совета депутатов Новосибирска будут рассмотрены изменения в городской бюджет, предусматривающие увеличение как доходной, так и расходной части. Впервые величина бюджета превысит 100 млрд рублей, при этом его дефицит сократится на 500 млн.
«Это позволит направить дополнительные средства на ремонт и содержание дорог, расселение аварийного жилья, индексацию зарплат работникам бюджетной сферы, организацию реабилитации участников специальной военной операции, оказание социальной помощи. Это результат совместной работы мэрии, областного правительства, депутатов», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
С учетом внесенных изменений параметры бюджета города Новосибирска на 2024 год составят:
— доходы — 102,5 млрд рублей, в том числе межбюджетные трансферты — 54,2 млрд рублей;
— расходы — 104,6 млрд рублей.
— дефицит — 2 млрд 79 млн рублей.
Принятое в июле на сессии Законодательного собрания НСО решение выделить Новосибирску 1 млрд 264 млн рублей позволит дополнительно направить 168 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети, 283 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилого дома по адресу: 1-й переулок Пархоменко, 8; 30 млн рублей запланировано на оснащение и ремонт образовательных учреждений.
Собственные доходы бюджета в 2024 году увеличатся на 5,3 млрд рублей, в том числе за счет средств, полученных в результате конкурса на комплексное развитие территории возле регионального центра волейбола «Локомотив-Арена».
Дополнительные собственные доходы, а также экономию по расходам на обслуживание муниципального долга планируется направить на индексацию заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2024, ремонт дорог, тротуаров, благоустройство частного сектора, содержание и уборку города, ликвидацию несанкционированных свалок.