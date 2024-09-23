Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова ответила на обвинения во вражеской пропаганде

Posted 23 сентября, 06:20
Published 23 сентября, 06:20
Modified 23 сентября, 06:22
Updated 23 сентября, 06:22
Публикация посвящена личности певицы Янки Дигилевой, место захоронения которой Анна Терешкова посетила вместе с дочерью по ее инициативе. Могила ярко украшена, на ней есть игрушки, в том числе к ограде привязаны ленты разных цветов. На одном из фото в кадр попала ленточка сине-желтых оттенков. Это привлекло внимание подозрительных жителей Новосибирска. Atas.info попросил Анну Терешкову прокомментировать ситуацию.
«Фото было сделано на кладбище. Иногда ленточка — это просто ленточка! Тем более не моя», — рассказала Анна Терешкова.
Изначально в посте было пять иллюстраций, сейчас их четыре. Одну из фотографий было решено удалить во избежание недопониманий, подтвердила предположение корреспондента Анна Терешкова.
«Да, чтобы не давать повода моим поклонникам», — сказала бывшая вице-мэр Новосибирска.
О том, что Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска после 10 лет службы, стало известно в мае-2024.