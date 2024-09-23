Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова ответила на обвинения во вражеской пропаганде

Публикация посвящена личности певицы Янки Дигилевой, место захоронения которой Анна Терешкова посетила вместе с дочерью по ее инициативе. Могила ярко украшена, на ней есть игрушки, в том числе к ограде привязаны ленты разных цветов. На одном из фото в кадр попала ленточка сине-желтых оттенков. Это привлекло внимание подозрительных жителей Новосибирска. Atas.info попросил Анну Терешкову прокомментировать ситуацию.