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Posted 23 сентября, 06:20

Published 23 сентября, 06:20

Modified 23 сентября, 06:22

Updated 23 сентября, 06:22

Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова ответила на обвинения во вражеской пропаганде

Бывшая вице-мэр Новосибирска Терешкова ответила на обвинения во вражеской пропаганде

23 сентября 2024, 06:20
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Экс-вице мэр Новосибирска опубликовала пост в своем телеграм-канале, в котором некоторые особо бдительные граждане усмотрели признаки украинской пропаганды.

Публикация посвящена личности певицы Янки Дигилевой, место захоронения которой Анна Терешкова посетила вместе с дочерью по ее инициативе. Могила ярко украшена, на ней есть игрушки, в том числе к ограде привязаны ленты разных цветов. На одном из фото в кадр попала ленточка сине-желтых оттенков. Это привлекло внимание подозрительных жителей Новосибирска. Atas.info попросил Анну Терешкову прокомментировать ситуацию.

«Фото было сделано на кладбище. Иногда ленточка — это просто ленточка! Тем более не моя», — рассказала Анна Терешкова.

Изначально в посте было пять иллюстраций, сейчас их четыре. Одну из фотографий было решено удалить во избежание недопониманий, подтвердила предположение корреспондента Анна Терешкова.

«Да, чтобы не давать повода моим поклонникам», — сказала бывшая вице-мэр Новосибирска.
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О том, что Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска после 10 лет службы, стало известно в мае-2024.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Анна Терешкова#Янка Дягилева
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