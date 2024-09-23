atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 08:43

Published 23 сентября, 08:43

Modified 23 сентября, 14:45

Updated 23 сентября, 14:45

Джигана кое-что не устраивает в супруге

Джиган ненавидит свою жену Самойлову — ее последние фото

23 сентября 2024, 08:43
Фото: соцсети
Джигана кое-что не устраивает в супруге
Рэпер Джиган удивил своих подписчиков неожиданным признанием насчет своей жены: он высказал свое недовольство спустя много лет брака.

Блогер Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом уже с 2012 года. У супругов четверо детей — три дочки и сын. Их картинка в соцсетях весьма яркая: пара любит друг друга даже спустя столько лет, между ними страсть и уважение. Кризисы их отношения тоже не обошли стороной.

В 2020 году рэпер начал употреблять запрещенные вещества и попал в рехаб. Тогда его супруга заявила на всю страну: «Развожусь». Однако краха их брака так и не было. Супруги смогли найти общий язык и сохранить семью. Денис (настоящее имя артиста) больше не попадал в такие ситуации и сейчас их пара обрела большую популярность. Они выставляют развлекательные видео своей семьи в формате видеоблога, где показывают свои взаимоотношения, детей и различные локальные шутки.

На одном из таких видео Джиган признался, что имеет большую претензию к своей жене. Выяснилось, что рэперу не нравится, как снимает его на фотографии и видео Оксана. Он назвал ее ракурсы «убогими».

«Ты меня снимаешь с каких-то убогейших ракурсов, как будто я опухший утопл*нник. Как будто меня пчелы покусали. Я не всегда такой», — отметил рэпер.

В основном все снимки в профиле Самойловой делает фотограф, но есть пара кадров с отдыха. В видео Джиган и правда мелькает с разных ракурсов. Сама же Оксана всегда при параде и выглядит идеально.

Фото: соцсети
Больше не «Папина дочка»: как сейчас выглядит знаменитая Пуговка
Узнать подробнее
Читайте также:
Могилу легенды КВН Маслякова разгромили — что известно на данный моментПугачева останется без дома и вернется в Россию«Родила в полнолуние»: телезвезда Анна Хилькевич в третий раз стала мамой
#Эмилия Губарева#Развлечения#Звезды#Шоу-бизнес#КЦ
Подпишитесь
Популярное