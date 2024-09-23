Джиган ненавидит свою жену Самойлову — ее последние фото

В 2020 году рэпер начал употреблять запрещенные вещества и попал в рехаб. Тогда его супруга заявила на всю страну: «Развожусь». Однако краха их брака так и не было. Супруги смогли найти общий язык и сохранить семью. Денис (настоящее имя артиста) больше не попадал в такие ситуации и сейчас их пара обрела большую популярность. Они выставляют развлекательные видео своей семьи в формате видеоблога, где показывают свои взаимоотношения, детей и различные локальные шутки.