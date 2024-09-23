Джиган ненавидит свою жену Самойлову — ее последние фото

Posted 23 сентября, 08:43
Published 23 сентября, 08:43
Modified 23 сентября, 14:45
Updated 23 сентября, 14:45
Блогер Оксана Самойлова замужем за рэпером Джиганом уже с 2012 года. У супругов четверо детей — три дочки и сын. Их картинка в соцсетях весьма яркая: пара любит друг друга даже спустя столько лет, между ними страсть и уважение. Кризисы их отношения тоже не обошли стороной.
В 2020 году рэпер начал употреблять запрещенные вещества и попал в рехаб. Тогда его супруга заявила на всю страну: «Развожусь». Однако краха их брака так и не было. Супруги смогли найти общий язык и сохранить семью. Денис (настоящее имя артиста) больше не попадал в такие ситуации и сейчас их пара обрела большую популярность. Они выставляют развлекательные видео своей семьи в формате видеоблога, где показывают свои взаимоотношения, детей и различные локальные шутки.
На одном из таких видео Джиган признался, что имеет большую претензию к своей жене. Выяснилось, что рэперу не нравится, как снимает его на фотографии и видео Оксана. Он назвал ее ракурсы «убогими».
«Ты меня снимаешь с каких-то убогейших ракурсов, как будто я опухший утопл*нник. Как будто меня пчелы покусали. Я не всегда такой», — отметил рэпер.
В основном все снимки в профиле Самойловой делает фотограф, но есть пара кадров с отдыха. В видео Джиган и правда мелькает с разных ракурсов. Сама же Оксана всегда при параде и выглядит идеально.