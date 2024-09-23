Хмельную автоледи из Новосибирска остановили сотрудники ГАИ — что было дальше

Posted 23 сентября, 03:19
Published 23 сентября, 03:19
Modified 23 сентября, 03:21
Updated 23 сентября, 03:21
Дело было в Убинском районе. В марте текущего года женщина ехала на автомобиле, нарушала правила ПДД и была в алкогольном опьянении. Ее остановили сотрудники ГАИ.
Дело о пьяной езде рассматривал суд. В отношении женщины было предъявлено обвинение по данному факту. Спустя полгода ей вынесли приговор.
Водитель получила 240 часов обязательных работ, также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением машин на два года. Помимо этого, у нее конфисковали автомобиль марки Toyota Corolla.
Люди пострадали в массовом ДТП под Новосибирском — там врезались несколько машин.