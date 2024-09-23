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Posted 23 сентября, 03:19

Published 23 сентября, 03:19

Modified 23 сентября, 03:21

Updated 23 сентября, 03:21

Женщина будет работать

Хмельную автоледи из Новосибирска остановили сотрудники ГАИ — что было дальше

23 сентября 2024, 03:19
Фото: Изображение Midjourney
Женщина будет работать

Жительницу Новосибирской области лишили авто и обязали работать за пьяную езду

В Новосибирской области женщину вынудили работать за пьяную езду, подробности рассказали в прокуратуре.

Дело было в Убинском районе. В марте текущего года женщина ехала на автомобиле, нарушала правила ПДД и была в алкогольном опьянении. Ее остановили сотрудники ГАИ.

Дело о пьяной езде рассматривал суд. В отношении женщины было предъявлено обвинение по данному факту. Спустя полгода ей вынесли приговор.

Водитель получила 240 часов обязательных работ, также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением машин на два года. Помимо этого, у нее конфисковали автомобиль марки Toyota Corolla.

Люди пострадали в массовом ДТП под Новосибирском — там врезались несколько машин.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Суд#Приговор#Убинский район
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