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Posted 23 сентября, 11:28

Published 23 сентября, 11:28

Modified 23 сентября, 11:30

Updated 23 сентября, 11:30

Бандитов приговорили к разным срокам заключения

Избивали и вывозили на кладбище — прозвучал приговор банде вымогателей

23 сентября 2024, 11:28
Фото: 1MI
Бандитов приговорили к разным срокам заключения

Суд в Новосибирской области отправил в колонию злобных рэкетиров

Семерых бандитов, которые держали в страхе Искитимский район, отправили в колонию, сообщили в региональном судебном департаменте.

Искитимский районный суд вынес приговор группе рэкетиров, которых обвиняли в вымогательства и похищении человека. Банда совершила ряд преступлений в 2017-18 годах — под угрозой насилия вымогали деньги и имущество у своих земляков. Несогласных избивали, в деле фигурирует эпизод, когда жертву вывезли из квартиры на погост и среди могил потребовали отдать 60 тысяч рублей.

Всего потерпевшими признаны девять человек.

Главарь отправится в колонию особого режима на 6 лет и 9 месяцев, его подручный на 5,5 лет в колонию строгого режима. Остальные участники банды будут отбывать сроки от двух лет до трех лет и 10 месяцев в колониях общего режима.

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