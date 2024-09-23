Избивали и вывозили на кладбище — прозвучал приговор банде вымогателей

Posted 23 сентября, 11:28
Published 23 сентября, 11:28
Modified 23 сентября, 11:30
Updated 23 сентября, 11:30
Искитимский районный суд вынес приговор группе рэкетиров, которых обвиняли в вымогательства и похищении человека. Банда совершила ряд преступлений в 2017-18 годах — под угрозой насилия вымогали деньги и имущество у своих земляков. Несогласных избивали, в деле фигурирует эпизод, когда жертву вывезли из квартиры на погост и среди могил потребовали отдать 60 тысяч рублей.
Всего потерпевшими признаны девять человек.
Главарь отправится в колонию особого режима на 6 лет и 9 месяцев, его подручный на 5,5 лет в колонию строгого режима. Остальные участники банды будут отбывать сроки от двух лет до трех лет и 10 месяцев в колониях общего режима.