Краеведческий музей в Новосибирске отреставрируют — сколько надо денег

Новосибирский государственный краеведческий музей объявил электронный аукцион на подготовку проекта реставрационных работ по штукатурному слою фасадов здания бывшего городского торгового корпуса на Красном проспекте, 23. Здание, построенное в 1910 году, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, поэтому участники тендера должны иметь соответствующую лицензию на право проведения подобных работ.