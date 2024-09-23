Краеведческий музей в Новосибирске отреставрируют — сколько надо денег

Posted 23 сентября, 05:20
Published 23 сентября, 05:20
Modified 23 сентября, 05:22
Updated 23 сентября, 05:22
Новосибирский государственный краеведческий музей объявил электронный аукцион на подготовку проекта реставрационных работ по штукатурному слою фасадов здания бывшего городского торгового корпуса на Красном проспекте, 23. Здание, построенное в 1910 году, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, поэтому участники тендера должны иметь соответствующую лицензию на право проведения подобных работ.
Победитель конкурса должен будет комплексно исследовать текущее состояние строения, дать характеристику принципиальных архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений для ремонта здания.
«Необходимо включить предложения по устранению причин появления бокового смещения кирпичной кладки на уровне карниза и трещин в теле наружных стен здания (оценить достаточность удерживающего усилия конструкции несущих стен на уровне крыши) и иных мероприятий, направленных на недопущение воздействия негативных геологических факторов на объект культурного наследия», — говорится в конкурсной документации.
Начальная стоимость контракта составляет 3,066 млн рублей.
Документация должна получить положительное заключение историко-культурной экспертизы не позднее 17 декабря.
Фасад исторического здания пострадал от городской атмосферы с высоким содержанием гаревых частиц и все попытки его отмыть не увенчались успехом.