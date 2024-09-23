Люди пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

Posted 23 сентября, 01:26
Published 23 сентября, 01:26
Modified 23 сентября, 01:28
Updated 23 сентября, 01:28
Инцидент был вечером 22 сентября, недалеко от села Плотниково. По трассе двигался грузовик и в один момент его водитель (49 лет) столкнулся сразу с несколькими автомобилями. Повреждения получили Mitsubishi Outlander, Nissan, Mazda, Toyota Harier и Honda Odyssey.
Удар был такой мощности, что пострадали люди. В больницу увезли несколько человек. Это был водитель Nissan (мужчина 43 лет) и водителя Mitsubishi (женщина 51 лет).
После случившейся аварии, на месте работали полицейские. Сотрудники ГАИ выяснят все детали случившегося ДТП.
Ранее грузовик сбил двухлетнюю девочку на самокате.