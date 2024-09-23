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Posted 23 сентября, 01:26

Published 23 сентября, 01:26

Modified 23 сентября, 01:28

Updated 23 сентября, 01:28

Пострадали люди

Люди пострадали в массовом ДТП под Новосибирском

23 сентября 2024, 01:26
Фото: 1MI
Пострадали люди
В пригороде Новосибирска произошло серьезное ДТП, в котором пострадали несколько человек, передают в ГАИ.

Инцидент был вечером 22 сентября, недалеко от села Плотниково. По трассе двигался грузовик и в один момент его водитель (49 лет) столкнулся сразу с несколькими автомобилями. Повреждения получили Mitsubishi Outlander, Nissan, Mazda, Toyota Harier и Honda Odyssey.

Удар был такой мощности, что пострадали люди. В больницу увезли несколько человек. Это был водитель Nissan (мужчина 43 лет) и водителя Mitsubishi (женщина 51 лет).

После случившейся аварии, на месте работали полицейские. Сотрудники ГАИ выяснят все детали случившегося ДТП.

Ранее грузовик сбил двухлетнюю девочку на самокате.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария
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