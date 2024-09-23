Массовая драка с цыганами произошла в Новосибирске

Posted 23 сентября 2024, 09:59
Published 23 сентября 2024, 09:59
Modified 23 сентября 2024, 10:01
Updated 23 сентября 2024, 10:01
Как рассказал один из очевидцев, изначально два автомобиля не смогли мирно разъехаться по междворовому проезду. В одном автомобиле были супруги, в другом — группа цыган.
«В ходе словесной перепалки один из цыган выбил у соседа из рук телефон ну и его соответственно „потушили“ сразу. Завязалась массовая драка, цыган забрали в отдел, соседа и еще одного жильца нашего забрали на скорой», — говорит один из свидетелей конфликта.
По его словам, цыгане отбивались досками, которые позаимствовали у клумб. Также один из цыган протаранил машину оппонента, сделав это намеренно.
П полиции подтвердили факт конфликта между соседями, проводят проверку. Личности участников установили. Заявления в полицию написали обе стороны.