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Posted 23 сентября, 09:59

Published 23 сентября, 09:59

Modified 23 сентября, 10:01

Updated 23 сентября, 10:01

Массовая драка в Новосибирске

Массовая драка с цыганами произошла в Новосибирске

23 сентября 2024, 09:59
Фото: 1MI
Массовая драка в Новосибирске
На улице Выборная в Октябрьском районе произошел массовый дорожный конфликт, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как рассказал один из очевидцев, изначально два автомобиля не смогли мирно разъехаться по междворовому проезду. В одном автомобиле были супруги, в другом — группа цыган.

«В ходе словесной перепалки один из цыган выбил у соседа из рук телефон ну и его соответственно „потушили“ сразу. Завязалась массовая драка, цыган забрали в отдел, соседа и еще одного жильца нашего забрали на скорой», — говорит один из свидетелей конфликта.

По его словам, цыгане отбивались досками, которые позаимствовали у клумб. Также один из цыган протаранил машину оппонента, сделав это намеренно.

П полиции подтвердили факт конфликта между соседями, проводят проверку. Личности участников установили. Заявления в полицию написали обе стороны.

Также в Новосибирске стали натыкаться на колбы с деньгами. В полиции рассказали, что с ними делать.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Конфликт
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