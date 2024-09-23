Медики предостерегают россиян: полуфабрикатами можно отравиться

Специалист подчеркнула, что следствием несоблюдения требований к хранению продуктов питания и их приготовлению может стать серьезное отравление. В частности, в фарше могут содержаться бактерии, выделяющие токсины. При недостаточной термообработке они сохраняются, развивается тяжелая интоксикация. В упомянутом выше случае эксперт допускает попадание в пищу неизвестного яда извне — намеренное или случайное. Дети и ослабленные люди более восприимчивы к токсичным веществам. Симптоматика отравления обычно включает тошноту с рвотой, абдоминальные боли и жидкий стул, которые быстро приводят к обезвоживанию. Так как летальный исход не исключен, при любых симптомах интоксикации после принятия пищи необходимо не рисковать здоровьем и жизнью и без промедления обращаться к врачу.