Медики предостерегают россиян: полуфабрикатами можно отравиться

Posted 23 сентября, 16:54
Published 23 сентября, 16:54
Modified 23 сентября, 16:55
Updated 23 сентября, 16:55
Семья поужинала пельменями и курицей, купленными в обычном магазине, после чего все почувствовали себя плохо. Врачам не удалось спасти четверых детей 6, 11, 12 и 13 лет. Их беременная мать и отец находятся в тяжелом состоянии.
Эксперты проводят исследования образцов с места происшествия, а следователи прорабатывают версии об изначально некачественных продуктах и о попадании в них токсичного вещества.
По версии прокуратуры, пострадавшие могли добавить в еду средство от мух, перепутав его с приправой.
Согласно заявлению врача-терапевта Татьяны Крепс, сделанному в интервью Newia, самая обыкновенная пища может быть опасной в определенной ситуации.
Специалист подчеркнула, что следствием несоблюдения требований к хранению продуктов питания и их приготовлению может стать серьезное отравление. В частности, в фарше могут содержаться бактерии, выделяющие токсины. При недостаточной термообработке они сохраняются, развивается тяжелая интоксикация. В упомянутом выше случае эксперт допускает попадание в пищу неизвестного яда извне — намеренное или случайное. Дети и ослабленные люди более восприимчивы к токсичным веществам. Симптоматика отравления обычно включает тошноту с рвотой, абдоминальные боли и жидкий стул, которые быстро приводят к обезвоживанию. Так как летальный исход не исключен, при любых симптомах интоксикации после принятия пищи необходимо не рисковать здоровьем и жизнью и без промедления обращаться к врачу.