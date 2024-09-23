Мемориальную доску в честь героя СВО установили в Новосибирском медицинском колледже

Posted 23 сентября, 07:16
Published 23 сентября, 07:16
Modified 23 сентября, 07:18
Updated 23 сентября, 07:18
Евгений Дедов родился в 1984 годе в Курганской области, где окончил школу. В 2002 году пошел в армию. Мужчина связал свою жизнь с военной карьерой. За его плечами — командировки в Чечню, Сирию, Крым, пишет «Прецедент». Дедов уже был на пенсии, когда началась специальная военная операция.
Боец погиб в 2023 году при выполнении боевой задачи, направленной на защиту Российской Федерации. Погибший Евгений Дедов обладатель трех орденов Мужества.
18-летняя вчерашняя школьница решила отправиться в зону СВО. Девушка помогает врачам и мечтает стать хирургом после завершения операции.