atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 07:16

Published 23 сентября, 07:16

Modified 23 сентября, 07:18

Updated 23 сентября, 07:18

Мемориальную доску в честь героя СВО установили в Новосибирском медицинском колледже

Мемориальную доску в честь героя СВО установили в Новосибирском медицинском колледже

23 сентября 2024, 07:16
Фото: 1MI
Торжественное открытие прошло в заведении, где учился боец.

Евгений Дедов родился в 1984 годе в Курганской области, где окончил школу. В 2002 году пошел в армию. Мужчина связал свою жизнь с военной карьерой. За его плечами — командировки в Чечню, Сирию, Крым, пишет «Прецедент». Дедов уже был на пенсии, когда началась специальная военная операция.

Боец погиб в 2023 году при выполнении боевой задачи, направленной на защиту Российской Федерации. Погибший Евгений Дедов обладатель трех орденов Мужества.

Фото: «Прецедент»

18-летняя вчерашняя школьница решила отправиться в зону СВО. Девушка помогает врачам и мечтает стать хирургом после завершения операции.

Читайте также:
Из Новосибирской области массово выселяют мигрантовСнос ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске — правда или вымыселВ школах Новосибирской области объявлен карантин
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#СВО
Подпишитесь
Популярное