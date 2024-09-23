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Posted 23 сентября 2024, 09:39

Published 23 сентября 2024, 09:39

Modified 23 сентября 2024, 09:41

Updated 23 сентября 2024, 09:41

Новых станций в Новосибирске в эксплуатацию не вводили уже более 10 лет

Метро хотят развивать альтернативным способом — как и где

23 сентября 2024, 09:39
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Новых станций в Новосибирске в эксплуатацию не вводили уже более 10 лет

Метро в Новосибирске предлагают развивать на частные инвестиции

Выделение федерального финансирования на строительство подземки маловероятно, считает девелопер Александр Бойко.

Строительство новых станций новосибирского метрополитена возможно в рамках государственно-частного партнерства, заявил известный предприниматель Александр Бойко. По словам бизнесмена, в текущей социально-экономической ситуации российский бюджет не будет выделять деньги на развитие метро в регионах.

Срок окупаемости инвестиций, по словам Бойко, составит 7-8 лет, однако для этого необходимо будет изменить систему оплаты проезда. Либо повысить тариф, либо сделать плату дифференцированной, в зависимости от числа станций на пути пассажира, пишет издание РБК-Новосибирск.

Генеральный план Новосибирска предусматривает появление в городе к 2030 году шести новых станций подземки и нового метродепо.

Последний раз новую станцию метро «Золотая нива» запустили в 2010 году. По планам, станция «Спортивная» уже должна принимать пассажиров, однако ее строительство погрязло в скандалах вокруг работы подрядчика, контракт с которым в итоге был расторгнут. Новых сроков ввода «Спортивной» в эксплуатацию пока не называют.

В сентябре мэрия объявит конкурс на проектирование линии новосибирского метро
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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#Финансирование
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