Метро хотят развивать альтернативным способом — как и где

Posted 23 сентября 2024, 09:39
Published 23 сентября 2024, 09:39
Modified 23 сентября 2024, 09:41
Updated 23 сентября 2024, 09:41
Строительство новых станций новосибирского метрополитена возможно в рамках государственно-частного партнерства, заявил известный предприниматель Александр Бойко. По словам бизнесмена, в текущей социально-экономической ситуации российский бюджет не будет выделять деньги на развитие метро в регионах.
Срок окупаемости инвестиций, по словам Бойко, составит 7-8 лет, однако для этого необходимо будет изменить систему оплаты проезда. Либо повысить тариф, либо сделать плату дифференцированной, в зависимости от числа станций на пути пассажира, пишет издание РБК-Новосибирск.
Генеральный план Новосибирска предусматривает появление в городе к 2030 году шести новых станций подземки и нового метродепо.
Последний раз новую станцию метро «Золотая нива» запустили в 2010 году. По планам, станция «Спортивная» уже должна принимать пассажиров, однако ее строительство погрязло в скандалах вокруг работы подрядчика, контракт с которым в итоге был расторгнут. Новых сроков ввода «Спортивной» в эксплуатацию пока не называют.