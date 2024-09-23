Метро хотят развивать альтернативным способом — как и где

Последний раз новую станцию метро «Золотая нива» запустили в 2010 году. По планам, станция «Спортивная» уже должна принимать пассажиров, однако ее строительство погрязло в скандалах вокруг работы подрядчика, контракт с которым в итоге был расторгнут. Новых сроков ввода «Спортивной» в эксплуатацию пока не называют.