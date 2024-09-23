Могилу легенды КВН Маслякова разгромили — что известно на данный момент

Posted 23 сентября, 10:34
Published 23 сентября, 10:34
Modified 23 сентября, 10:36
Updated 23 сентября, 10:36
Бессменного ведущего КВН Александра Маслякова не стало 8 сентября. Он скончался на 82-м году жизни от онкологии. Не прошло и 40 дней с момента похорон, как его могилу разрушил неизвестный.
Вечером 22 сентября молодой мужчина пришел на Новодевичье кладбище и начал крушить могилу Маслякова. Он вырвал крест, распинал цветы и фотографии ведущего. Об инциденте сообщили в официальной ВК-группе КВН. Охрана пыталась поговорить с дебоширом, но тот выкрикивал бессвязные вещи, а затем попытался сбежать на самокате. Такая информация распространяется по соцсетям с уточнением, что вандал был не совсем в адекватном состоянии. Его остановили и передали сотрудникам полиции.
По первой версии, дебоширом оказался Кирилл К. Он является студентом колледжа, парню 19 лет. Его состояние называли нестабильным. В ближайшее время медики проверят, был ли мужчина под чем-то. Также есть версия, что студент имеет психические расстройства, но какие, неизвестно. Проверить это можно только по поставленному врачом диагнозу или экспертизе.
После скандала, семья не оставила этот инцидент без внимания. Родственники решили обратиться в полицию с заявлением. К этому же присоединилась и администрация кладбища. Теперь юноше может грозить реальное наказание, в случае подтверждения его вины.
Пользователи соцсетей назвали кощунством нападение на могилу покойного. По мнению людей, за такие поступки нужно отвечать по всей строгости закона. Причем это не единственный раз, когда над могилами звезд происходят такие действия. Аналогичный случай произошел с местом захоронения танцора Дмитрия Красилова, или более известного, как Пухляш. Вандалы сломали его фоторамку, разбросали цветы и сожгли траурные ленты. Мать умершего была в горе.
«Хочется верить, что больше такого повторяться не будет! Это кощунственно и не подлежит никакому оправданию!»;
«Осенью и весной и психов обострение»;
«Надеюсь Этот Неадекват Больше Не Появится На Могиле Нашего Легендарного Ведущего КВН»;
«Я думаю, этот неадекват ответит по всей строгости закона как морально, так и материально в виде компенсации материального ущерба и морального вреда»;
«Гадкий и глупый поступок. Недостойный».
В отношении 19-летнего мужчины возбудили дело по статье УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Спустя сутки могилу Маслякова восстановили: там поставили крест, фото и цветы.