Могилу легенды КВН Маслякова разгромили — что известно на данный момент

Вечером 22 сентября молодой мужчина пришел на Новодевичье кладбище и начал крушить могилу Маслякова. Он вырвал крест, распинал цветы и фотографии ведущего. Об инциденте сообщили в официальной ВК-группе КВН. Охрана пыталась поговорить с дебоширом, но тот выкрикивал бессвязные вещи, а затем попытался сбежать на самокате. Такая информация распространяется по соцсетям с уточнением, что вандал был не совсем в адекватном состоянии. Его остановили и передали сотрудникам полиции.