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Posted 23 сентября, 10:36

Published 23 сентября, 10:36

Modified 23 сентября, 10:38

Updated 23 сентября, 10:38

Стороны заключили мировое соглашение

Опа, чирик — женщина упала в банке и получила сотни тысяч рублей

23 сентября 2024, 10:36
Фото: 1MI
Стороны заключили мировое соглашение

Травмированная жительница Бердска добилась выплат от банка за скользкий пол

Банк и травмированная женщина пришли к соглашению в зале суда, сообщили в региональном судебном департаменте.

В ходе рассмотрения иска жительницы города Бердска Новосибирской области к ПАО «Сбербанк России» стороны пришли к мировому соглашению.

Клиентка банка, получившая травму при падении на скользком полу в офисе финансового учреждения, требовала компенсации утраченного заработка и расходов на лечение в размере более 305 тысяч рублей, компенсации морального вреда 650 тысяч рублей и штрафа, предусмотренного законом «О защите прав потребителей».

В итоге стороны договорились, что банк выплачивает женщине 500 тысяч рублей, а она, в свою очередь, отказывается от исковых требований.

По российским меркам это достаточно крупная компенсация морального ущерба. Так, жительнице Ростова, родившей после сделанного аборта, удалось отсудить у медиков всего 470 тысяч рублей.

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