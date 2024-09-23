Опа, чирик — женщина упала в банке и получила сотни тысяч рублей

Клиентка банка, получившая травму при падении на скользком полу в офисе финансового учреждения, требовала компенсации утраченного заработка и расходов на лечение в размере более 305 тысяч рублей, компенсации морального вреда 650 тысяч рублей и штрафа, предусмотренного законом «О защите прав потребителей».