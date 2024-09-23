Опа, чирик — женщина упала в банке и получила сотни тысяч рублей

Posted 23 сентября, 10:36
Published 23 сентября, 10:36
Modified 23 сентября, 10:38
Updated 23 сентября, 10:38
В ходе рассмотрения иска жительницы города Бердска Новосибирской области к ПАО «Сбербанк России» стороны пришли к мировому соглашению.
Клиентка банка, получившая травму при падении на скользком полу в офисе финансового учреждения, требовала компенсации утраченного заработка и расходов на лечение в размере более 305 тысяч рублей, компенсации морального вреда 650 тысяч рублей и штрафа, предусмотренного законом «О защите прав потребителей».
В итоге стороны договорились, что банк выплачивает женщине 500 тысяч рублей, а она, в свою очередь, отказывается от исковых требований.
По российским меркам это достаточно крупная компенсация морального ущерба. Так, жительнице Ростова, родившей после сделанного аборта, удалось отсудить у медиков всего 470 тысяч рублей.