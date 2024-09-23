Проклятый трамвай №13 попал в ДТП в Новосибирске

Posted 23 сентября, 03:18
Published 23 сентября, 03:18
Modified 23 сентября, 03:20
Updated 23 сентября, 03:20
Инцидент произошел утром 23 сентября. В центральной части города, а именно на перекрестке улиц Коммунистической и Серебренниковской, случилась авария.
В ней был задействован 13-й трамвай, о котором ходят легенды. Считается, что это несчастливое число, да и сам маршрут имеет плохую репутацию, часто попадая в ДТП.
Однако тут виновником стал другой автомобиль. Водитель Kia Cerato не уступил общественному транспорту и врезался в него. У легковушки отпал задний бампер. О пострадавших не сообщается.