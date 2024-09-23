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Posted 23 сентября, 03:18

Published 23 сентября, 03:18

Modified 23 сентября, 03:20

Updated 23 сентября, 03:20

Трамвай в очередном ДТП

Проклятый трамвай №13 попал в ДТП в Новосибирске

23 сентября 2024, 03:18
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Трамвай в очередном ДТП
В Новосибирске случилось очередное дорожно-транспортное происшествие с трамваем №13, сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел утром 23 сентября. В центральной части города, а именно на перекрестке улиц Коммунистической и Серебренниковской, случилась авария.

В ней был задействован 13-й трамвай, о котором ходят легенды. Считается, что это несчастливое число, да и сам маршрут имеет плохую репутацию, часто попадая в ДТП.

Однако тут виновником стал другой автомобиль. Водитель Kia Cerato не уступил общественному транспорту и врезался в него. У легковушки отпал задний бампер. О пострадавших не сообщается.

Фото: АСТ-54

Тем временем в Новосибирске планируют продлить трамвайные пути. Произойдет это не в ближайшие годы.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Трамвай
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