Пугачева останется без дома и вернется в Россию

Posted 23 сентября, 06:46
Published 23 сентября, 06:46
Modified 23 сентября, 10:07
Updated 23 сентября, 10:07
Алла Пугачева несколько лет не живет в России, где завоевала большую славу и заработала на роскошные дома. Прежде чем уехать из страны, она переписала недвижимость на дочь и внуков. Десять лет назад дача под Москвой досталась Никите Преснякову. Однако музыкант живет в США и дом просто пустует. За много лет покупатель недвижимости так и не нашелся. Хозяева даже пытались сдавать роскошный особняк на долгосрочную арену, но и тут было без вариантов. И вот, осенью 2024 года стало известно, что покупатель все же нашелся. Чтобы урегулировать вопрос с документами, в Россию может вернуться сама Пугачева.
Звездный особняк действительно можно считать роскошным. Его стоимость — 125 млн рублей. Семья Пугачевой сделала скидку практически в два раза. Изначально стоимость дачи составляла 225 млн рублей, но покупать ее никто не желал.
Сам дом имеет площадь в 160 квадратов. У него дворцовый классический стиль. Также есть участок на 80 соток, береговая линия, внутри жилья кинотеатр, бассейн, бар и лифт. Особняк возводили для самой Примадонны, по ее «хотелкам». Внутри все в роскоши и золоте.
Ходят слухи, что семья Аллы Борисовны испытывает финансовые трудности. Есть версия, что за границей они живут в съемной квартире. Сама певица на сцене не появлялась много лет, ее муж лишился заработка в стране, став иноагентом, а пенсия звезды не такая уж и большая для Пугачевой — около 50 тысяч рублей. В ее собственности есть дом на Кипре, купленный в лучшие годы роскошной жизни певицы, а вот в Израиле они жили в особняке, который на время им дал брат Максима Галкина*. Замок в деревне Грязь тоже продать не удается. Автоматически покупатель станет софинансистом иностранного агента. Коллеги по цеху говорят, что его даже могут национализировать.
*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022