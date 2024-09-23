Пугачева останется без дома и вернется в Россию

Алла Пугачева несколько лет не живет в России, где завоевала большую славу и заработала на роскошные дома. Прежде чем уехать из страны, она переписала недвижимость на дочь и внуков. Десять лет назад дача под Москвой досталась Никите Преснякову. Однако музыкант живет в США и дом просто пустует. За много лет покупатель недвижимости так и не нашелся. Хозяева даже пытались сдавать роскошный особняк на долгосрочную арену, но и тут было без вариантов. И вот, осенью 2024 года стало известно, что покупатель все же нашелся. Чтобы урегулировать вопрос с документами, в Россию может вернуться сама Пугачева.