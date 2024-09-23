Сотни затопленных участков в Новосибирской области освобождены от воды

Posted 23 сентября, 05:15
Published 23 сентября, 05:15
Modified 23 сентября, 05:17
Updated 23 сентября, 05:17
Дачные участки подтопило в Первомайском районе. Вода образовалась на территориях из-за продолжающихся долгое время дождей. За неделю погода стабилизовалась.
На утро 23 сентября вода ушла с 211 участков, сообщил глава МЧС Виктор Орлов. Еще остаются подтоплены 105 территорий.
Длительные дожди стали настоящим ударом для аграриев в Новосибирской области. Уборочная кампания затянулась, принесены большие убытки по урожаю. Однако сейчас ситуация уже стабилизируется.