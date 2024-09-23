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Posted 23 сентября, 05:15

Published 23 сентября, 05:15

Modified 23 сентября, 05:17

Updated 23 сентября, 05:17

Дачи были подтоплены

Сотни затопленных участков в Новосибирской области освобождены от воды

23 сентября 2024, 05:15
Фото: 1MI
Дачи были подтоплены
В Новосибирской области было подтоплено несколько сотен дачных участков и спустя неделю вода ушла, сообщили губернатору на совещании в правительстве.

Дачные участки подтопило в Первомайском районе. Вода образовалась на территориях из-за продолжающихся долгое время дождей. За неделю погода стабилизовалась.

На утро 23 сентября вода ушла с 211 участков, сообщил глава МЧС Виктор Орлов. Еще остаются подтоплены 105 территорий.

Длительные дожди стали настоящим ударом для аграриев в Новосибирской области. Уборочная кампания затянулась, принесены большие убытки по урожаю. Однако сейчас ситуация уже стабилизируется.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Погода#Дачи#Подтопление
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