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Posted 23 сентября, 12:16

Published 23 сентября, 12:16

Modified 23 сентября, 12:18

Updated 23 сентября, 12:18

Земельный участок предназначен для осуществления религиозных обрядов

Стройку без разрешения начали в Ленинском районе — это может быть храм

23 сентября 2024, 12:16
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Земельный участок предназначен для осуществления религиозных обрядов

Скандал вокруг возможного строительства храма разгорелся в Новосибирске

Стройплощадка появилась около жилых домов Станиславского микрорайона — рабочие отказываются показывать местных жителям какие-либо документы.

В Ленинском районе Новосибирска разгорается скандал вокруг начала строительных работ вблизи жилых домов на улице Немировича-Данченко, на территории Станиславского жилмассива. Неизвестные люди установили ограждение, на котором отсутствуют данные о возводимом объекте. По словам местных жителей, рабочие на просьбу показать разрешение на строительство ответили отказом.

По данным депутата горсовета Светланы Каверзиной*, к которой жители обратились за помощью, мэрия не выдавала разрешения на строительство на этом участке. Депутат (это не ее округ) посоветовала людям вызвать полицию. Дальнейшее развитие событий поразило всех.

Так сегодня днем разворачивались события на стройплощадке
«Жители звонят, а в полиции им отвечают, что депутат (горсовета от округа, на котором вспыхнул конфликт, прим. ред.) сказал не вмешиваться, поэтому они не поедут. Жители спрашивают: а так можно было?.. Прокуратура не хочет с этим поразбираться? В следующий раз депутат скажет в разбой не вмешиваться, или там, в убийство — и полиция будет сидеть на попе ровно? Я немножко в недопонимании, и это мягко сказано», — недоумевает Каверзина.*

Предположительно, речь может идти о возведении храма или другого культового сооружения. На кадастровой карте участок площадью около 2,6 тысяч квадратных метров отнесен к категории 3.7.1 по классификации Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Осуществление религиозных обрядов».

*) — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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