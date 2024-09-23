Стройку без разрешения начали в Ленинском районе — это может быть храм

Posted 23 сентября, 12:16
Published 23 сентября, 12:16
Modified 23 сентября, 12:18
Updated 23 сентября, 12:18
В Ленинском районе Новосибирска разгорается скандал вокруг начала строительных работ вблизи жилых домов на улице Немировича-Данченко, на территории Станиславского жилмассива. Неизвестные люди установили ограждение, на котором отсутствуют данные о возводимом объекте. По словам местных жителей, рабочие на просьбу показать разрешение на строительство ответили отказом.
По данным депутата горсовета Светланы Каверзиной*, к которой жители обратились за помощью, мэрия не выдавала разрешения на строительство на этом участке. Депутат (это не ее округ) посоветовала людям вызвать полицию. Дальнейшее развитие событий поразило всех.
«Жители звонят, а в полиции им отвечают, что депутат (горсовета от округа, на котором вспыхнул конфликт, прим. ред.) сказал не вмешиваться, поэтому они не поедут. Жители спрашивают: а так можно было?.. Прокуратура не хочет с этим поразбираться? В следующий раз депутат скажет в разбой не вмешиваться, или там, в убийство — и полиция будет сидеть на попе ровно? Я немножко в недопонимании, и это мягко сказано», — недоумевает Каверзина.*
Предположительно, речь может идти о возведении храма или другого культового сооружения. На кадастровой карте участок площадью около 2,6 тысяч квадратных метров отнесен к категории 3.7.1 по классификации Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Осуществление религиозных обрядов».
*) — внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.