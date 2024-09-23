Стройку без разрешения начали в Ленинском районе — это может быть храм

По данным депутата горсовета Светланы Каверзиной*, к которой жители обратились за помощью, мэрия не выдавала разрешения на строительство на этом участке. Депутат (это не ее округ) посоветовала людям вызвать полицию. Дальнейшее развитие событий поразило всех.