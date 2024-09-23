Суд оценил срыв строительства 4 моста в Новосибирске — сколько заплатит ГК «ВИС»

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») 7,3 млн рублей неустойки за срыв сроков ввода в эксплуатацию четвертого (Центрального) моста через Обь. Как отмечается в резолюции суда, согласно концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством и «Сибирской концессионной компанией», строительство переправы должно было быть завершено 6 декабря 2023 года.