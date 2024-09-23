Суд оценил срыв строительства 4 моста в Новосибирске — сколько заплатит ГК «ВИС»

Posted 23 сентября, 06:13
Published 23 сентября, 06:13
Modified 23 сентября, 06:15
Updated 23 сентября, 06:15
Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») 7,3 млн рублей неустойки за срыв сроков ввода в эксплуатацию четвертого (Центрального) моста через Обь. Как отмечается в резолюции суда, согласно концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством и «Сибирской концессионной компанией», строительство переправы должно было быть завершено 6 декабря 2023 года.
На текущий момент сроком завершения работ указан декабрь 2025 года.
«Основные причины нарушения установленных сроков строительства связаны с действиями концессионера, выразившиеся в замене подрядчиков, внесении несогласованных с заказчиком изменений в проектную документацию, отставании работ по разработке соответствующих частей рабочей документации», — говорится в судебном решении.
Концессионер, в свою очередь, виновником несоблюдения установленных в соглашении сроков, называет правительство Новосибирской области.
Решение первой инстанции может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде в Томске. О реакции ГК «ВИС» на решение арбитража в Новосибирске пока ничего не известно.
Скандальная концессия на строительство мостового перехода — не единственное проблемное соглашение между региональным правительством и ГК «ВИС». Сорваны сроки возведения семи поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства. В проблемах на стройплощадках концессионер так же винит сторонние структуры.