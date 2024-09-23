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Posted 23 сентября, 06:13

Published 23 сентября, 06:13

Modified 23 сентября, 06:15

Updated 23 сентября, 06:15

Мост должны были достроить в 2023 году

Суд оценил срыв строительства 4 моста в Новосибирске — сколько заплатит ГК «ВИС»

23 сентября 2024, 06:13
Фото: t.me/vis_group
Мост должны были достроить в 2023 году
Сюжет
Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод
Удовлетворен иск регионального Минтранса к строителям мостового перехода, следует из материалов арбитражного суда.

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС») 7,3 млн рублей неустойки за срыв сроков ввода в эксплуатацию четвертого (Центрального) моста через Обь. Как отмечается в резолюции суда, согласно концессионному соглашению, заключенному между региональным правительством и «Сибирской концессионной компанией», строительство переправы должно было быть завершено 6 декабря 2023 года.

На текущий момент сроком завершения работ указан декабрь 2025 года.

«Основные причины нарушения установленных сроков строительства связаны с действиями концессионера, выразившиеся в замене подрядчиков, внесении несогласованных с заказчиком изменений в проектную документацию, отставании работ по разработке соответствующих частей рабочей документации», — говорится в судебном решении.

Концессионер, в свою очередь, виновником несоблюдения установленных в соглашении сроков, называет правительство Новосибирской области.

Решение первой инстанции может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде в Томске. О реакции ГК «ВИС» на решение арбитража в Новосибирске пока ничего не известно.

Скандальная концессия на строительство мостового перехода — не единственное проблемное соглашение между региональным правительством и ГК «ВИС». Сорваны сроки возведения семи поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства. В проблемах на стройплощадках концессионер так же винит сторонние структуры.

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#Новосибирск#Арбитражный суд#Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод#Компенсация#4 мост#ГК ВИС
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