Супруги-вьетнамцы поплатились за любовь к русской кухне

Иностранцы приехали в Новосибирскую область осваивать русскую кухню, чтобы готовить ее дома в ресторане, но не учли, что есть временные ограничения. Обучение длительное, поэтому супругам нужно было сделать перерыв и на 90 дней выехать за пределы РФ, чего они не сделали.