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Posted 23 сентября, 09:03

Published 23 сентября, 09:03

Modified 23 сентября, 09:05

Updated 23 сентября, 09:05

Супруги-вьетнамцы забыли вовремя покинуть Новосибирск

Супруги-вьетнамцы поплатились за любовь к русской кухне

23 сентября 2024, 09:03
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Супруги-вьетнамцы забыли вовремя покинуть Новосибирск

Двое граждан Вьетнама — Дао Конг Хуан и Нгуен Тхи Тху Хоай — забыли вовремя выехать из страны, рассказали в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Иностранцы приехали в Новосибирскую область осваивать русскую кухню, чтобы готовить ее дома в ресторане, но не учли, что есть временные ограничения. Обучение длительное, поэтому супругам нужно было сделать перерыв и на 90 дней выехать за пределы РФ, чего они не сделали.

Суд не стал выдворять иностранных граждан, а постановил выплатить по 40 тысяч рублей штрафа, после чего спустя 3 месяца они смогут вернуться и продолжить обучение.

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