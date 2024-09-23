Супруги-вьетнамцы поплатились за любовь к русской кухне

Posted 23 сентября, 09:03
Published 23 сентября, 09:03
Modified 23 сентября, 09:05
Updated 23 сентября, 09:05
Иностранцы приехали в Новосибирскую область осваивать русскую кухню, чтобы готовить ее дома в ресторане, но не учли, что есть временные ограничения. Обучение длительное, поэтому супругам нужно было сделать перерыв и на 90 дней выехать за пределы РФ, чего они не сделали.
Суд не стал выдворять иностранных граждан, а постановил выплатить по 40 тысяч рублей штрафа, после чего спустя 3 месяца они смогут вернуться и продолжить обучение.