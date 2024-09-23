Топ популярных туристических мест — в какие районы Новосибирской области поехать

Posted 23 сентября, 04:11
Published 23 сентября, 04:11
Modified 23 сентября, 04:13
Updated 23 сентября, 04:13
С начала 2024 года по июль в Новосибирскую область приехали 1,6 млн туристов. Это на 20% больше, чем за это же время в 2023 году. По туристическому потоку, регион занимает первое место в Сибири и 11 по всей стране.
Путешественники не засиживались в областной столице, а исследовали районы. Наиболее популярными стали граничащие с Обским морем. Например, в Ордынском районе туристам показывали Караканский бор, Абрашинский карьер, Заволокинскую деревню и старое село Чингис.
В Маслянинском районе предлагали туры в старейшее село Егорьевское, сплавы по рекам, посещение природных троп. Сузунский район завлекал путешественников известной достопримечательностью Новосибирской области — музейно-туристическим комплексом «Сузун-завод. Монетный двор».
В Искитимском районе проводили сплавы по рекам Бердь и Каракан. Мошковский и Коченевский район популярны у отдыхающих, ориентированных на сибирскую гастрономию. Среди востребованных мест в области выделяется также старинный купеческий поселок Колывань.