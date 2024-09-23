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Posted 23 сентября, 04:11

Published 23 сентября, 04:11

Modified 23 сентября, 04:13

Updated 23 сентября, 04:13

Где отдыхали туристы

Топ популярных туристических мест — в какие районы Новосибирской области поехать

23 сентября 2024, 04:11
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Где отдыхали туристы

Названы самые популярные в 2024 году районы у туристов в Новосибирской области

Туристы колесят не только по заграничным направлениям, но и по России: спросом пользуется и Новосибирская область, сообщили Atas.info в региональном Минэкономразвития.

С начала 2024 года по июль в Новосибирскую область приехали 1,6 млн туристов. Это на 20% больше, чем за это же время в 2023 году. По туристическому потоку, регион занимает первое место в Сибири и 11 по всей стране.

Путешественники не засиживались в областной столице, а исследовали районы. Наиболее популярными стали граничащие с Обским морем. Например, в Ордынском районе туристам показывали Караканский бор, Абрашинский карьер, Заволокинскую деревню и старое село Чингис.

В Маслянинском районе предлагали туры в старейшее село Егорьевское, сплавы по рекам, посещение природных троп. Сузунский район завлекал путешественников известной достопримечательностью Новосибирской области — музейно-туристическим комплексом «Сузун-завод. Монетный двор».

В Искитимском районе проводили сплавы по рекам Бердь и Каракан. Мошковский и Коченевский район популярны у отдыхающих, ориентированных на сибирскую гастрономию. Среди востребованных мест в области выделяется также старинный купеческий поселок Колывань.

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