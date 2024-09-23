Уроженка Новосибирска Кикина снова полетит в космос — называем сроки и условия

Posted 23 сентября, 02:18
Published 23 сентября, 02:18
Modified 23 сентября, 02:20
Updated 23 сентября, 02:20
Анна Кикина заявила о планах полететь в космос. Сейчас она готовится к полету. Как поведала сибирячка, он состоится в ближайшие пару лет. Если все пройдет успешно, женщина вновь сможет увидеть Землю в иллюминатор.
Полет намечен на 2026 год, рассказала космонавт в интервью «Вместе РФ». Также Кикина отметила, что очень любит свою профессию.
Это будет второй полет космонавта. Первый произошел два года назад. Отправятся космонавты на корабле «Союз-МС-29».
Скоро портрет космонавтки нарисуют на фасаде дома в Новосибирске. Изображение сибирячки создаст художник под псевдонимом Jovanny. Также он нарисует портрет инженера Юрия Кондратюка.