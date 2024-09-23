atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 02:18

Published 23 сентября, 02:18

Modified 23 сентября, 02:20

Updated 23 сентября, 02:20

Космонавт снова полетит в космос

Уроженка Новосибирска Кикина снова полетит в космос — называем сроки и условия

23 сентября 2024, 02:18
Фото: Изображение Midjourney
Космонавт снова полетит в космос
Сюжет
Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска
В космос снова отправится уроженка Новосибирска Анна Кикина, рассказала сибирячка.

Анна Кикина заявила о планах полететь в космос. Сейчас она готовится к полету. Как поведала сибирячка, он состоится в ближайшие пару лет. Если все пройдет успешно, женщина вновь сможет увидеть Землю в иллюминатор.

Полет намечен на 2026 год, рассказала космонавт в интервью «Вместе РФ». Также Кикина отметила, что очень любит свою профессию.

Это будет второй полет космонавта. Первый произошел два года назад. Отправятся космонавты на корабле «Союз-МС-29».

Скоро портрет космонавтки нарисуют на фасаде дома в Новосибирске. Изображение сибирячки создаст художник под псевдонимом Jovanny. Также он нарисует портрет инженера Юрия Кондратюка.

Путин присвоил звание Героя России космонавту Анне Кикиной
Узнать подробнее
Читайте также:
Как заработать миллионы на путешествиях — Анна Кикина раскрыла секрет богатстваЭпатажную фотосессию на свалке устроила экоактивистка в бикини из НовосибирскаОгромное изображение космонавта Кикиной появится на стене дома в НовосибирскеКосмонавт Анна Кикина рассказала о красотах Новосибирска с орбиты
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Космос#Полет#Космонавт#Анна Кикина#Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска
Подпишитесь
Популярное