В 2024 году переводы в Казахстан «Почтой России» отправили более 20 тысяч человек

Перевести деньги предлагается в более чем 30 тыс. почтовых отделений по всей стране на любой адрес в Казахстане. Средства будут получены в тот же или на следующий день. Комиссия за перевод составляет 2%. Получатель может забрать деньги в тенге по выгодному курсу, который максимально приближен к официальному курсу центрального банка Казахстана, пишет 56orb.ru.