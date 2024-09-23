В 2024 году переводы в Казахстан «Почтой России» отправили более 20 тысяч человек

Posted 23 сентября, 18:39
Published 23 сентября, 18:39
Modified 23 сентября, 18:41
Updated 23 сентября, 18:41
Перевести деньги предлагается в более чем 30 тыс. почтовых отделений по всей стране на любой адрес в Казахстане. Средства будут получены в тот же или на следующий день. Комиссия за перевод составляет 2%. Получатель может забрать деньги в тенге по выгодному курсу, который максимально приближен к официальному курсу центрального банка Казахстана, пишет 56orb.ru.
Как рассказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев, сервисы почты по денежным переводам, особенно в Казахстан, продолжают набирать популярность среди клиентов компании. На сегодня денежные средства могут быть переведены по 15 зарубежным направлениям. «Почта России» продолжает работу над расширением географии сервиса, чтобы обеспечить удобство и доступность для всех клиентов, заключил Нечаев.
Стоит напомнить, что на сегодняшний день клиенты компании могут осуществить перевод денежных средств по 15 направлениям, а именно: в Грузию, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, а также в Сербию, Молдову, Южную Осетию, Абхазию, Кипр и Грецию.
«Почта России» выполняет функции крупнейшего федерального почтового и логистического оператора страны, входя в перечень стратегических предприятий РФ. Это седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — здесь свыше 38 тысяч точек, порядка 66% из которых размещены в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов почты составляет 54 миллиона километров.
«Почта России» — один из крупнейших работодателей страны. Численность почтовых работников составляет 265 тысяч человек.
Ежегодно «Почта России» обрабатывает около миллиарда бумажных писем и около 240 миллионов посылок. Компания помогает перевести юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2023 году почта доставила более 300 миллионов электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает около 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляют более 400 миллионов экземпляров печатных изданий в год.