В Новосибирске партия «Новые люди» запустила проект для уличных музыкантов

Posted 23 сентября, 06:30
Published 23 сентября, 06:30
Modified 23 сентября, 06:30
Updated 23 сентября, 06:30
«В нашем городе очень много талантливых людей. Но часто они не знают, как сделать первые шаги, заявить о себе и своём творчестве. Для этого мы запустили проект „Голос города“. Каждый может оставить заявку, пройти небольшое прослушивание — и сразу после этого поучаствовать в уличном концерте. Люди во время прогулки смогут узнать больше о культуре Новосибирска и насладиться творчеством, а артисты получат опыт первых выступлений», — рассказывает один из инициаторов проекта, лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева.
Первый концерт в рамках «Голоса города» прошёл в воскресенье на Михайловской набережной. На сцене выступили солисты, группы и даже небольшой оркестр. Они исполнили авторские песни и каверы на известные композиции. Некоторые артисты уже давно выступают на разных площадках, но для многих проект стал первым шагом к популярности. Пока взрослые подпевали исполнителям и танцевали, детей развлекал аниматор в костюме слона.
«Уличные концерты проекта „Голос города“ продолжатся, пока позволит погода. Затем мы перейдём на формат квартирников. Следующей весной откроем сразу несколько точек в самых популярных местах отдыха, чтобы уличная культура стала доступнее. А завершим сезон большим фестивалем, на котором выступят лучшие исполнители», — делится планами Дарья Карасева.
Узнать больше о проекте «Голос города» можно на его странице «ВКонтакте». Там появятся анонсы будущих концертов. Здесь же можно подать заявку на выступления. Организаторы подчёркивают, что ждут как музыкантов и вокалистов, так и танцоров, чтецов, специалистов оригинального жанра.