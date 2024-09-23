В Новосибирске партия «Новые люди» запустила проект для уличных музыкантов

«В нашем городе очень много талантливых людей. Но часто они не знают, как сделать первые шаги, заявить о себе и своём творчестве. Для этого мы запустили проект „Голос города“. Каждый может оставить заявку, пройти небольшое прослушивание — и сразу после этого поучаствовать в уличном концерте. Люди во время прогулки смогут узнать больше о культуре Новосибирска и насладиться творчеством, а артисты получат опыт первых выступлений», — рассказывает один из инициаторов проекта, лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева.