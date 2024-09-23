В школах Новосибирской области объявлен карантин

Posted 23 сентября, 05:29
Published 23 сентября, 05:29
Modified 23 сентября, 09:14
Updated 23 сентября, 09:14
Губернатору Андрею Травникову доложили, что четыре школы вышли на карантин. Теперь дистанционно обучаются более 800 детей.
Как уточнила министр образования Мария Жафярова, связан уход из обычного режима обучения с болезнями. Сейчас у детей распространяется заболеваемость ОРВИ.
На дистанционном обучении дети будут с 23 по 24 сентября. Это поможет стабилизироваться ситуации с массовыми заражениями. о том, чтобы отправить всех школьников и учителей в регионе на карантин, речь пока не идет.
Выпускница школы отправилась в зону СВО, где помогает медикам и бойцам.