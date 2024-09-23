atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 05:29

Published 23 сентября, 05:29

Modified 23 сентября, 09:14

Updated 23 сентября, 09:14

Дети на дистанте

В школах Новосибирской области объявлен карантин

23 сентября 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney
Дети на дистанте
В Новосибирской области несколько школ ушли на карантин, с чем это связано, выяснилось на оперативном совещании в правительстве.

Губернатору Андрею Травникову доложили, что четыре школы вышли на карантин. Теперь дистанционно обучаются более 800 детей.

Как уточнила министр образования Мария Жафярова, связан уход из обычного режима обучения с болезнями. Сейчас у детей распространяется заболеваемость ОРВИ.

На дистанционном обучении дети будут с 23 по 24 сентября. Это поможет стабилизироваться ситуации с массовыми заражениями. о том, чтобы отправить всех школьников и учителей в регионе на карантин, речь пока не идет.

Выпускница школы отправилась в зону СВО, где помогает медикам и бойцам.

«Исчадие ада, место пыток»: топ-5 худших школ Новосибирска по народному антирейтингу
Узнать подробнее
Читайте также:
Больше не «Папина дочка»: как сейчас выглядит знаменитая ПуговкаБастрыкин снова вмешался в драку между школьниками из Новосибирска
#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники#Дистант#Обучение
Подпишитесь
Популярное