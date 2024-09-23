Водитель BMW разбился в Новосибирской области — жуткие кадры ДТП

Posted 23 сентября, 04:58
Published 23 сентября, 04:58
Modified 23 сентября, 05:00
Updated 23 сентября, 05:00
Все произошло утром 23 сентября в Барабинском районе. По трассе ехал 36-летний мужчина, который вел автомобиль BMW X5. Он выехал на встречку и врезался в грузовик. Затем в грузовую машину влетели Kia Rio и Kia Ceed.
Как итог — один человек погиб, второй сильно пострадал. Погибшим оказался водитель BMW, а пострадавшим его пассажир, которому 46 лет. Сейчас он в больнице с тяжелыми травмами.
На месте разбирались сотрудники ГАИ. Все обстоятельства случившегося будут установлены.