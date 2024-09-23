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Posted 23 сентября, 04:58

Published 23 сентября, 04:58

Modified 23 сентября, 05:00

Updated 23 сентября, 05:00

Погиб водитель

Водитель BMW разбился в Новосибирской области — жуткие кадры ДТП

23 сентября 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney
Погиб водитель

Водитель BMW разбился в Новосибирской области

В Новосибирской области случилась массовая авария с погибшим водителем, сообщили в ГАИ.

Все произошло утром 23 сентября в Барабинском районе. По трассе ехал 36-летний мужчина, который вел автомобиль BMW X5. Он выехал на встречку и врезался в грузовик. Затем в грузовую машину влетели Kia Rio и Kia Ceed.

Как итог — один человек погиб, второй сильно пострадал. Погибшим оказался водитель BMW, а пострадавшим его пассажир, которому 46 лет. Сейчас он в больнице с тяжелыми травмами.

На месте разбирались сотрудники ГАИ. Все обстоятельства случившегося будут установлены.

Фото: ГАИ
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