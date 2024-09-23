Волна похолодания и заморозков обрушатся на Новосибирскую область

Posted 23 сентября, 02:33
Published 23 сентября, 02:33
Modified 23 сентября, 02:35
Updated 23 сентября, 02:35
Неделя бабьего лета была в Новосибирске. Теперь тепло постепенно уходит. Холодать начнет с понедельника, 23 сентября. При этом всю неделю ожидаются небольшие дожди, передает «Яндекс. Погода». Средняя температура днем составит +6, а ночью -1…+1.
Gismeteo прогнозирует всю неделю похолодание. В четверг, 26 числа, возможен небольшой снег с дождем. В выходные 28 и 29 сентября осадков не ожидается. Максимально ночью похолодает до -1, а днем до +6.
А вот world-weather обещает, что самым холодным днем станет пятница, 27 число. В это время похолодает до +4 днем и +1 ночью. Местами возможны дожди. Также синоптики передают снег.