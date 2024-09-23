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Posted 23 сентября, 02:33

Published 23 сентября, 02:33

Modified 23 сентября, 02:35

Updated 23 сентября, 02:35

Холодно станет в Новосибирске

Волна похолодания и заморозков обрушатся на Новосибирскую область

23 сентября 2024, 02:33
Фото: Алёна Рогонова. atas.info
Холодно станет в Новосибирске
Жителей Новосибирска ждут заморозки, сообщают синоптики.

Неделя бабьего лета была в Новосибирске. Теперь тепло постепенно уходит. Холодать начнет с понедельника, 23 сентября. При этом всю неделю ожидаются небольшие дожди, передает «Яндекс. Погода». Средняя температура днем составит +6, а ночью -1…+1.

Фото: Яндекс. Погода

Gismeteo прогнозирует всю неделю похолодание. В четверг, 26 числа, возможен небольшой снег с дождем. В выходные 28 и 29 сентября осадков не ожидается. Максимально ночью похолодает до -1, а днем до +6.

Фото: Gismeteo

А вот world-weather обещает, что самым холодным днем станет пятница, 27 число. В это время похолодает до +4 днем и +1 ночью. Местами возможны дожди. Также синоптики передают снег.

Фото: world-weather
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Заморозки#Похолодание
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