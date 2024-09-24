Арестованный экс-гендиректор ФК «Новосибирск» оставил многомиллионные долги

Posted 24 сентября, 13:08
Published 24 сентября, 13:08
Modified 24 сентября, 13:10
Updated 24 сентября, 13:10
Работу предыдущего лидера футбольного клуба Андрея Перлова до сих пор критикуют коллеги. Он был арестован по обвинению в мошенничестве.
Под руководством Перлова у ФК были низкие результаты в спорте, хаос и коррупция, пишет КП-Новосибирск. Как следствие, на конец его управления появились огромные финансовые долги.
Перлова задержали еще весной. По первоначальным данным, бывший генеральный директор создал поддельную академию ФК «Новосибирск», через которую переводил часть средств, выделенных на развитие спорта в регионе. Интересно, что каждый год на поддержку ФК «Новосибирск» тратилось около 250 млн рублей.
По версии следствия, Перлов стоял за мошеннической схемой. Он заключал контракты с индивидуальными предпринимателями на обслуживание футбольного поля, при этом фактического выполнения работ не происходило. Сотрудники АНО «ФК 'Новосибирск'» подписывали акты о выполнении работ, деньги из бюджета направлялись коммерсантам, после чего суммы возвращались руководству клуба. В итоге из бюджета Министерства спорта Новосибирской области было списано 3,3 млн рублей.