Арестованный экс-гендиректор ФК «Новосибирск» оставил многомиллионные долги

По версии следствия, Перлов стоял за мошеннической схемой. Он заключал контракты с индивидуальными предпринимателями на обслуживание футбольного поля, при этом фактического выполнения работ не происходило. Сотрудники АНО «ФК 'Новосибирск'» подписывали акты о выполнении работ, деньги из бюджета направлялись коммерсантам, после чего суммы возвращались руководству клуба. В итоге из бюджета Министерства спорта Новосибирской области было списано 3,3 млн рублей.