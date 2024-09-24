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Posted 24 сентября, 02:29

Published 24 сентября, 02:29

Modified 24 сентября, 02:31

Updated 24 сентября, 02:31

Новосибирцев ждет дождь

Бабье лето закончилось — дальше только похолодание и снег

24 сентября 2024, 02:29
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Новосибирцев ждет дождь

Бабье лето сменило резкое похолодание в Новосибирске

В Новосибирске тепло закончилось: на смену ему пришли холода, информируют синоптики.

Бабье лето держалась в регионе целую неделю. Местами воздух прогревался до +20 днем. Теперь тепла не будет. Начнется постепенно похолодание.

Ночью 24 сентября было +4, а днем максимально станет +12, передает «Западно-Сибирский» гидрометцентр. Всю неделю в области вероятен небольшой дождь. Также усилятся и порывы ветра.

По данным «Яндекс. Погоды», с 25 числа начнет холодать до +5 днем и +1 ночью. До конца сентября ожидается пасмурная погода.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Прогноз#Дождь#Холод
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