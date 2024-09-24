Бабье лето закончилось — дальше только похолодание и снег

Posted 24 сентября, 02:29
Published 24 сентября, 02:29
Modified 24 сентября, 02:31
Updated 24 сентября, 02:31
Бабье лето держалась в регионе целую неделю. Местами воздух прогревался до +20 днем. Теперь тепла не будет. Начнется постепенно похолодание.
Ночью 24 сентября было +4, а днем максимально станет +12, передает «Западно-Сибирский» гидрометцентр. Всю неделю в области вероятен небольшой дождь. Также усилятся и порывы ветра.
По данным «Яндекс. Погоды», с 25 числа начнет холодать до +5 днем и +1 ночью. До конца сентября ожидается пасмурная погода.