Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения на школьницу в Новосибирске

Posted 24 сентября, 04:13
Published 24 сентября, 04:13
Modified 24 сентября, 04:15
Updated 24 сентября, 04:15
Мать девочки рассказала, что ее дочь вместе с подругой гуляли по улице Софийской в Советском районе. В один момент к девочкам-подросткам подошел мужчина. Он начал их учить жизни, на что ему сказали идти куда подальше.
Тогда новосибирец пришел в ярость. Он ударил одну из школьниц кулаком, она потеряла сознание, а злоумышленник начал пинать ребенка ногами. Подруга пострадавшей побежала звать людей на помощь и тогда мужчина убежал. Случился инцидент 21 сентября у дома № 1/1.
Эта информация дошла до главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить дело по факту нападения на несовершеннолетнюю. Организована проверка.
Муж по фамилии Чеснок убил свою жену паленом. Теперь он будет отбывать свой срок в тюрьме.