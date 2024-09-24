Бузовой сделали предложение руки и сердца — как отреагировал Дава

Самыми громкими отношениями Оли стали с Давидом Манукяном — рэпером и блогером из Новосибирска. Пара рассталась несколько лет назад, но бывшие влюбленные до сих пор всячески задевают друг друга и на одном шоу даже поцеловались. Однако Дава трогает Бузову меньше: он не кричит на публику, как ему больно и как сильно он любил девушку. А вот Оля всячески «подкалывает» экс-бойфренда. Сам новосибирец уже давно счастлив в новых отношениях и никак не комментирует жизнь своей бывшей.