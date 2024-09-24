Бузовой сделали предложение руки и сердца — как отреагировал Дава

Posted 24 сентября, 06:47
Published 24 сентября, 06:47
Modified 24 сентября, 08:49
Updated 24 сентября, 08:49
Незнакомец посвятил прыжок с парашютом певице Ольге Бузовой. Перед этим экстрим сделал предложение знаменитости. Известно, что мужчина сам из Казани, свое имя он не назвал. Он спрыгнул с высоты 2000 метров и крикнул «Оля Бузова, выходи за меня!».
Сама артистка заинтересовалась таким поступком от потенциального жениха. Однако дама отметила, что неизвестный кавалер был без обручального кольца. Получается, помолвке не состояться. В любом случае мужчина выделился из толпы ухажеров певицы.
«Мои хорошие… Я реально в шоке! Как вам такое предложение? Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек. Вопрос один, а где кольцо?».
В личной жизни телеведущей не все гладко. После скандального развода с мужем Дмитрием Тарасовым, у нее было несколько серьезных романов, которые так и не перешли на этап семьи.
Самыми громкими отношениями Оли стали с Давидом Манукяном — рэпером и блогером из Новосибирска. Пара рассталась несколько лет назад, но бывшие влюбленные до сих пор всячески задевают друг друга и на одном шоу даже поцеловались. Однако Дава трогает Бузову меньше: он не кричит на публику, как ему больно и как сильно он любил девушку. А вот Оля всячески «подкалывает» экс-бойфренда. Сам новосибирец уже давно счастлив в новых отношениях и никак не комментирует жизнь своей бывшей.