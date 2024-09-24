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Posted 24 сентября, 06:47

Published 24 сентября, 06:47

Modified 24 сентября, 08:49

Updated 24 сентября, 08:49

Бузова счастлива

Бузовой сделали предложение руки и сердца — как отреагировал Дава

24 сентября 2024, 06:47
Фото: соцсети
Бузова счастлива
Бывшей возлюбленной новосибирского блогера Давы наконец-то сделали предложение руки и сердца: что ответила Бузова?

Незнакомец посвятил прыжок с парашютом певице Ольге Бузовой. Перед этим экстрим сделал предложение знаменитости. Известно, что мужчина сам из Казани, свое имя он не назвал. Он спрыгнул с высоты 2000 метров и крикнул «Оля Бузова, выходи за меня!».

Сама артистка заинтересовалась таким поступком от потенциального жениха. Однако дама отметила, что неизвестный кавалер был без обручального кольца. Получается, помолвке не состояться. В любом случае мужчина выделился из толпы ухажеров певицы.

«Мои хорошие… Я реально в шоке! Как вам такое предложение? Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек. Вопрос один, а где кольцо?».
Фото: соцсети

В личной жизни телеведущей не все гладко. После скандального развода с мужем Дмитрием Тарасовым, у нее было несколько серьезных романов, которые так и не перешли на этап семьи.

Самыми громкими отношениями Оли стали с Давидом Манукяном — рэпером и блогером из Новосибирска. Пара рассталась несколько лет назад, но бывшие влюбленные до сих пор всячески задевают друг друга и на одном шоу даже поцеловались. Однако Дава трогает Бузову меньше: он не кричит на публику, как ему больно и как сильно он любил девушку. А вот Оля всячески «подкалывает» экс-бойфренда. Сам новосибирец уже давно счастлив в новых отношениях и никак не комментирует жизнь своей бывшей.

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