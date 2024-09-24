Чеснок забил жену заготовкой Буратино — новосибирский «подарок» на 8 марта

Posted 24 сентября, 03:57
Published 24 сентября, 03:57
Modified 24 сентября, 03:59
Updated 24 сентября, 03:59
Все случилось в ночь после Международного женского дня 8 Марта. В одном из домов Купинского района Чеснок А. пил алкоголь вместе со своей женой.
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