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Posted 24 сентября, 03:57

Published 24 сентября, 03:57

Modified 24 сентября, 03:59

Updated 24 сентября, 03:59

Женщина погибла

Чеснок забил жену заготовкой Буратино — новосибирский «подарок» на 8 марта

24 сентября 2024, 03:57
Фото: 1MI
Женщина погибла

Алкоголик Чеснок забил жену поленом в Новосибирской области

В Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который забил свою жену, подробности сообщили в судебном департаменте.

Все случилось в ночь после Международного женского дня 8 Марта. В одном из домов Купинского района Чеснок А. пил алкоголь вместе со своей женой.

В один момент они поссорились. В ярости мужчина начал избивать женщину руками и поленом. Вскоре от полученных травм она скончалась.

Новосибирца арестовали по обвинению в убийстве. Спустя полгода ему вынесли приговор. Суд назначил 9 лет колонии. Это решение еще можно обжаловать в установленный законом срок.

Ранее «Раскольников» убил свою мать. Он бил ее топором из-за чего старушка скончалась.

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