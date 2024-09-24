Департамент строительства Новосибирска возглавил новый чиновник — что о нем известно

Posted 24 сентября, 03:14
Published 24 сентября, 03:14
Modified 24 сентября, 05:08
Updated 24 сентября, 05:08
Начальником департамента, который занимается вопросами строительства и архитектуры города, стал Евгений Улитко. О его назначении распорядился мэр Максим Кудрявцев. Также чиновник станет замом главы муниципалитета.
О Евгении Улитко известно следующее: 20 лет назад он выпустился из НГАСУ, работал в строительных компаниях, 17 лет подряд занимал различные должности в мэрии. К выполнению своих обязанностей чиновник приступил с 24 сентября.
Бывший глава дептранса Константин Васильев сейчас в СИЗО. Его подозревают в превышении полномочий. Его преемница Олеся Богомазова сейчас также находится под стражей по обвинению в получении взятки. Также недавно было раскрыто имя нового руководителя Дзержинского района.