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Posted 24 сентября, 03:14

Published 24 сентября, 03:14

Modified 24 сентября, 05:08

Updated 24 сентября, 05:08

Кто стал начальником

Департамент строительства Новосибирска возглавил новый чиновник — что о нем известно

24 сентября 2024, 03:14
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Кто стал начальником

Евгения Улитко назначили главой департамента строительства Новосибирска

В Новосибирске выбрали нового главу департамента строительства мэрии, о чем сообщает муниципалитет.

Начальником департамента, который занимается вопросами строительства и архитектуры города, стал Евгений Улитко. О его назначении распорядился мэр Максим Кудрявцев. Также чиновник станет замом главы муниципалитета.

О Евгении Улитко известно следующее: 20 лет назад он выпустился из НГАСУ, работал в строительных компаниях, 17 лет подряд занимал различные должности в мэрии. К выполнению своих обязанностей чиновник приступил с 24 сентября.

Бывший глава дептранса Константин Васильев сейчас в СИЗО. Его подозревают в превышении полномочий. Его преемница Олеся Богомазова сейчас также находится под стражей по обвинению в получении взятки. Также недавно было раскрыто имя нового руководителя Дзержинского района.

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