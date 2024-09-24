Департамент строительства Новосибирска возглавил новый чиновник — что о нем известно

Бывший глава дептранса Константин Васильев сейчас в СИЗО. Его подозревают в превышении полномочий. Его преемница Олеся Богомазова сейчас также находится под стражей по обвинению в получении взятки. Также недавно было раскрыто имя нового руководителя Дзержинского района.