Дополнительные выходные в 2025 году: все даты здесь

Posted 24 сентября, 06:36
Published 24 сентября, 06:36
Modified 24 сентября, 06:38
Updated 24 сентября, 06:38
Новогодний отдых в 2024 году начнется 29 декабря и продлится по 8 января 2025 года. Майские праздники по традиции будут разбиты на две части: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Другие «лишние» выходные дни ждут в июне (12, 13), ноябре (3,4), декабре (31).
23 февраля и 8 марта в 2025 году совпадают с выходными, за счет этого добавят отдыха 8 мая и 13 июня.
В ноябре-2024 россиян ждут два выходных дня — 3 и 4 числа — в честь Дня народного единства.
Осень — время сбора урожая у садоводов, главное не проворонить сроки. Мы рассказывали, когда пора это делать. Также новосибирцев предупредили о дефиците картофеля из-за дождей.