ФОМС: За 2023 год в России провели на 10,6% больше процедур ЭКО

Posted 24 сентября, 10:50
Published 24 сентября, 10:50
Modified 24 сентября, 10:50
Updated 24 сентября, 10:50
Спрос на эту процедуру за счет ОМС увеличивается ежегодно. По данным ФОМС, количество проведенных процедур в 2023 году увеличилось на 10,6 процента по сравнению с предыдущим годом. За первые 8 месяцев 2024 года прошли ЭКО уже 71 500 пациентов, передает tass.ru.
С начала текущего года объемы помощи по ЭКО распределяются между медицинскими учреждениями, осуществившими не менее 100 таких процедур в предыдущем году независимо от источника финансирования. Регионам на законодательном уровне разрешено организовывать проведение процедур ЭКО, что способствует увеличению уровня рождаемости.
С 2013 года бесплатное ЭКО доступно всем застрахованным жителям России. Процедура финансируется Фондом ОМС по специальной квоте. Обследование на выявление причин бесплодия занимает от трех до шести месяцев и проводится в случае, если женщина не смогла забеременеть естественным путем в течение года.
В 2023 году финансирование на проведение ЭКО в рамках программы ОМС составило 12,7 миллиарда рублей. Всего в этом году планируется провести 91 539 процедур ЭКО за счет средств ФОМС, что на 2,3 процента больше, чем было запланировано на прошлый год.