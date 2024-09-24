ФОМС: За 2023 год в России провели на 10,6% больше процедур ЭКО

В 2023 году финансирование на проведение ЭКО в рамках программы ОМС составило 12,7 миллиарда рублей. Всего в этом году планируется провести 91 539 процедур ЭКО за счет средств ФОМС, что на 2,3 процента больше, чем было запланировано на прошлый год.