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Posted 24 сентября, 10:50

Published 24 сентября, 10:50

Modified 24 сентября, 10:50

Updated 24 сентября, 10:50

ФОМС: За 2023 год в России провели на 10,6% больше процедур ЭКО

ФОМС: За 2023 год в России провели на 10,6% больше процедур ЭКО

24 сентября 2024, 10:50
Фото: 1MI
С 2013 года в России в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования было проведено более восьмисот тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В прошлом году медучреждения провели бесплатное ЭКО 108 700 пациентам.

Спрос на эту процедуру за счет ОМС увеличивается ежегодно. По данным ФОМС, количество проведенных процедур в 2023 году увеличилось на 10,6 процента по сравнению с предыдущим годом. За первые 8 месяцев 2024 года прошли ЭКО уже 71 500 пациентов, передает tass.ru.

С начала текущего года объемы помощи по ЭКО распределяются между медицинскими учреждениями, осуществившими не менее 100 таких процедур в предыдущем году независимо от источника финансирования. Регионам на законодательном уровне разрешено организовывать проведение процедур ЭКО, что способствует увеличению уровня рождаемости.

С 2013 года бесплатное ЭКО доступно всем застрахованным жителям России. Процедура финансируется Фондом ОМС по специальной квоте. Обследование на выявление причин бесплодия занимает от трех до шести месяцев и проводится в случае, если женщина не смогла забеременеть естественным путем в течение года.

В 2023 году финансирование на проведение ЭКО в рамках программы ОМС составило 12,7 миллиарда рублей. Всего в этом году планируется провести 91 539 процедур ЭКО за счет средств ФОМС, что на 2,3 процента больше, чем было запланировано на прошлый год.

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